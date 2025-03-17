- Wachstum
Trades insgesamt:
914
Gewinntrades:
673 (73.63%)
Verlusttrades:
241 (26.37%)
Bester Trade:
37.74 USD
Schlechtester Trade:
-37.12 USD
Bruttoprofit:
1 161.62 USD (97 411 pips)
Bruttoverlust:
-643.97 USD (70 216 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (8.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
42.77 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
98.81%
Max deposit load:
4.03%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
13.89
Long-Positionen:
442 (48.36%)
Short-Positionen:
472 (51.64%)
Profit-Faktor:
1.80
Mathematische Gewinnerwartung:
0.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-18.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-37.12 USD (1)
Wachstum pro Monat :
3.92%
Jahresprognose:
47.61%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.08 USD
Maximaler:
37.27 USD (2.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.75% (37.16 USD)
Kapital:
22.29% (309.49 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|807
|EURUSD
|107
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|396
|EURUSD
|122
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|30K
|EURUSD
|-2.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 10
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 87
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.72 × 1631
|
VantageInternational-Live 4
|0.83 × 75
|
FusionMarkets-Live
|0.86 × 66
|
Exness-MT5Real5
|0.88 × 33
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.30 × 2121
|
Forex.com-Live 536
|1.42 × 155
|
Exness-MT5Real2
|1.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|1.47 × 97
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.00 × 1
noch 29 ...
