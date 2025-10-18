SignauxSections
Tran Quoc Dai

Ever Dream 1Pro

Tran Quoc Dai
0 avis
Fiabilité
102 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 24%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
670
Bénéfice trades:
507 (75.67%)
Perte trades:
163 (24.33%)
Meilleure transaction:
212.11 USD
Pire transaction:
-614.78 USD
Bénéfice brut:
4 738.62 USD (144 883 pips)
Perte brute:
-4 508.89 USD (152 624 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (54.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
329.33 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.78%
Dernier trade:
22 il y a des minutes
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.24
Longs trades:
400 (59.70%)
Courts trades:
270 (40.30%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.34 USD
Bénéfice moyen:
9.35 USD
Perte moyenne:
-27.66 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-410.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-621.62 USD (4)
Croissance mensuelle:
4.28%
Prévision annuelle:
51.93%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
581.67 USD
Maximal:
948.45 USD (109.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.31% (948.51 USD)
Par fonds propres:
8.44% (101.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 641
EURAUD 4
EURJPY 3
EURUSD 3
EURGBP 2
GBPUSD 2
CADJPY 2
BTCUSD 2
XTIUSD 2
NZDUSD 2
GBPJPY 1
AUDNZD 1
EURCAD 1
AUDUSD 1
NZDCHF 1
USDJPY 1
USDCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 168
EURAUD -30
EURJPY -15
EURUSD 34
EURGBP -46
GBPUSD 135
CADJPY -43
BTCUSD -23
XTIUSD 57
NZDUSD 3
GBPJPY 26
AUDNZD 13
EURCAD 1
AUDUSD -38
NZDCHF -14
USDJPY 0
USDCHF 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 8.1K
EURAUD -678
EURJPY 2.7K
EURUSD 189
EURGBP -156
GBPUSD 754
CADJPY -316
BTCUSD -18K
XTIUSD 62
NZDUSD 26
GBPJPY 123
AUDNZD 100
EURCAD 9
AUDUSD -251
NZDCHF -86
USDJPY 12
USDCHF 170
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +212.11 USD
Pire transaction: -615 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +54.28 USD
Perte consécutive maximale: -410.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 2
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
Aglobe-Live
0.00 × 4
RannForex-Server
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.06 × 18
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Darwinex-Live
0.50 × 221
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
Exness-MT5Real31
0.56 × 50
AronGroups-Server
0.57 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
0.58 × 31
Exness-MT5Real8
0.73 × 441
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
ICMarketsSC-MT5
0.84 × 263
DooTechnology-Live
0.90 × 285
Pepperstone-MT5-Live01
0.94 × 178
Markets.com-Live
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 11
87 plus...
18/10/2025
Aucun avis
2025.10.18 16:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 709 days of the signal's entire lifetime.
