- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
906
Negociações com lucro:
669 (73.84%)
Negociações com perda:
237 (26.16%)
Melhor negociação:
37.74 USD
Pior negociação:
-37.12 USD
Lucro bruto:
1 151.46 USD (96 908 pips)
Perda bruta:
-637.14 USD (69 477 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (8.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
42.77 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
98.81%
Depósito máximo carregado:
4.03%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
13.80
Negociações longas:
441 (48.68%)
Negociações curtas:
465 (51.32%)
Fator de lucro:
1.81
Valor esperado:
0.57 USD
Lucro médio:
1.72 USD
Perda média:
-2.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-18.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-37.12 USD (1)
Crescimento mensal:
4.01%
Previsão anual:
51.22%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.08 USD
Máximo:
37.27 USD (2.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.75% (37.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.29% (309.49 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|799
|EURUSD
|107
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|393
|EURUSD
|122
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|30K
|EURUSD
|-2.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +37.74 USD
Pior negociação: -37 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +8.82 USD
Máxima perda consecutiva: -18.01 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 10
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 87
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.72 × 1631
|
VantageInternational-Live 4
|0.83 × 75
|
FusionMarkets-Live
|0.86 × 66
|
Exness-MT5Real5
|0.88 × 33
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.30 × 2121
|
Forex.com-Live 536
|1.42 × 155
|
Exness-MT5Real2
|1.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|1.47 × 97
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.00 × 1
29 mais ...
20/2/2025
