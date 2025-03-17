SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Moving_T3154_IC
Tran Quoc Dai

Moving_T3154_IC

Tran Quoc Dai
0 comentários
Confiabilidade
45 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 62%
crescimento desde 2025 62%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
906
Negociações com lucro:
669 (73.84%)
Negociações com perda:
237 (26.16%)
Melhor negociação:
37.74 USD
Pior negociação:
-37.12 USD
Lucro bruto:
1 151.46 USD (96 908 pips)
Perda bruta:
-637.14 USD (69 477 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (8.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
42.77 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
98.81%
Depósito máximo carregado:
4.03%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
13.80
Negociações longas:
441 (48.68%)
Negociações curtas:
465 (51.32%)
Fator de lucro:
1.81
Valor esperado:
0.57 USD
Lucro médio:
1.72 USD
Perda média:
-2.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-18.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-37.12 USD (1)
Crescimento mensal:
4.01%
Previsão anual:
51.22%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.08 USD
Máximo:
37.27 USD (2.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.75% (37.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.29% (309.49 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 799
EURUSD 107
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 393
EURUSD 122
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 30K
EURUSD -2.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +37.74 USD
Pior negociação: -37 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +8.82 USD
Máxima perda consecutiva: -18.01 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 10
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.72 × 1631
VantageInternational-Live 4
0.83 × 75
FusionMarkets-Live
0.86 × 66
Exness-MT5Real5
0.88 × 33
Hankotrade-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.30 × 2121
Forex.com-Live 536
1.42 × 155
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
RoboForex-ECN
1.47 × 97
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
ForexTimeFXTM-Live01
2.00 × 1
29 mais ...
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.