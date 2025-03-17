El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Ava-Real 1-MT5 0.00 × 1 FPMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 1 ICTrading-MT5-4 0.00 × 10 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 1 InstaForex-Server 0.00 × 4 VantageInternational-Live 15 0.00 × 1 FXPIG-Server 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-4 0.29 × 87 Exness-MT5Real7 0.33 × 12 FxPro-MT5 Live02 0.62 × 84 ICMarketsSC-MT5-4 0.72 × 1631 VantageInternational-Live 4 0.83 × 75 FusionMarkets-Live 0.86 × 66 Exness-MT5Real5 0.88 × 33 Hankotrade-Live 1.00 × 1 VantageInternational-Live 13 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 1.30 × 2121 Forex.com-Live 536 1.42 × 155 Exness-MT5Real2 1.43 × 7 RoboForex-ECN 1.47 × 97 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 ForexClubBY-MT5 Real Server 1.50 × 107 ForexTimeFXTM-Live01 2.00 × 1 otros 29...