Tran Quoc Dai

Moving_T3154_IC

Tran Quoc Dai
0 comentarios
Fiabilidad
45 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 62%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
906
Transacciones Rentables:
669 (73.84%)
Transacciones Irrentables:
237 (26.16%)
Mejor transacción:
37.74 USD
Peor transacción:
-37.12 USD
Beneficio Bruto:
1 151.46 USD (96 908 pips)
Pérdidas Brutas:
-637.14 USD (69 477 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (8.82 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
42.77 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
98.81%
Carga máxima del depósito:
4.03%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
13.80
Transacciones Largas:
441 (48.68%)
Transacciones Cortas:
465 (51.32%)
Factor de Beneficio:
1.81
Beneficio Esperado:
0.57 USD
Beneficio medio:
1.72 USD
Pérdidas medias:
-2.69 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-18.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-37.12 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.04%
Pronóstico anual:
51.22%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.08 USD
Máxima:
37.27 USD (2.73%)
Reducción relativa:
De balance:
2.75% (37.16 USD)
De fondos:
22.29% (309.49 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 799
EURUSD 107
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 393
EURUSD 122
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 30K
EURUSD -2.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +37.74 USD
Peor transacción: -37 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +8.82 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -18.01 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 10
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.72 × 1631
VantageInternational-Live 4
0.83 × 75
FusionMarkets-Live
0.86 × 66
Exness-MT5Real5
0.88 × 33
Hankotrade-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.30 × 2121
Forex.com-Live 536
1.42 × 155
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
RoboForex-ECN
1.47 × 97
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
ForexTimeFXTM-Live01
2.00 × 1
otros 29...
20/2/2025
No hay comentarios
2025.12.22 15:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 17:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 13:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 03:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 01:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 16:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 00:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 03:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 01:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 16:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 05:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 16:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
