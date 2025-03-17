- Incremento
Total de Trades:
906
Transacciones Rentables:
669 (73.84%)
Transacciones Irrentables:
237 (26.16%)
Mejor transacción:
37.74 USD
Peor transacción:
-37.12 USD
Beneficio Bruto:
1 151.46 USD (96 908 pips)
Pérdidas Brutas:
-637.14 USD (69 477 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (8.82 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
42.77 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
98.81%
Carga máxima del depósito:
4.03%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
13.80
Transacciones Largas:
441 (48.68%)
Transacciones Cortas:
465 (51.32%)
Factor de Beneficio:
1.81
Beneficio Esperado:
0.57 USD
Beneficio medio:
1.72 USD
Pérdidas medias:
-2.69 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-18.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-37.12 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.04%
Pronóstico anual:
51.22%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.08 USD
Máxima:
37.27 USD (2.73%)
Reducción relativa:
De balance:
2.75% (37.16 USD)
De fondos:
22.29% (309.49 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|799
|EURUSD
|107
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|393
|EURUSD
|122
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|30K
|EURUSD
|-2.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +37.74 USD
Peor transacción: -37 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +8.82 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -18.01 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 10
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 87
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.72 × 1631
|
VantageInternational-Live 4
|0.83 × 75
|
FusionMarkets-Live
|0.86 × 66
|
Exness-MT5Real5
|0.88 × 33
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.30 × 2121
|
Forex.com-Live 536
|1.42 × 155
|
Exness-MT5Real2
|1.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|1.47 × 97
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.00 × 1
