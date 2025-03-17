- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
905
Прибыльных трейдов:
668 (73.81%)
Убыточных трейдов:
237 (26.19%)
Лучший трейд:
37.74 USD
Худший трейд:
-37.12 USD
Общая прибыль:
1 151.06 USD (96 849 pips)
Общий убыток:
-637.10 USD (69 477 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (8.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
42.77 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
98.81%
Макс. загрузка депозита:
4.03%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
13.79
Длинных трейдов:
440 (48.62%)
Коротких трейдов:
465 (51.38%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
0.57 USD
Средняя прибыль:
1.72 USD
Средний убыток:
-2.69 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-18.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-37.12 USD (1)
Прирост в месяц:
4.62%
Годовой прогноз:
57.47%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 USD
Максимальная:
37.27 USD (2.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.75% (37.16 USD)
По эквити:
22.29% (309.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|798
|EURUSD
|107
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|392
|EURUSD
|122
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|30K
|EURUSD
|-2.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +37.74 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +8.82 USD
Макс. убыток в серии: -18.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 10
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 87
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.72 × 1631
|
VantageInternational-Live 4
|0.83 × 75
|
FusionMarkets-Live
|0.86 × 66
|
Exness-MT5Real5
|0.88 × 33
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.30 × 2121
|
Forex.com-Live 536
|1.42 × 155
|
Exness-MT5Real2
|1.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|1.47 × 97
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.00 × 1
