Tran Quoc Dai

Moving_T3154_IC

Tran Quoc Dai
0 отзывов
Надежность
44 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 61%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
905
Прибыльных трейдов:
668 (73.81%)
Убыточных трейдов:
237 (26.19%)
Лучший трейд:
37.74 USD
Худший трейд:
-37.12 USD
Общая прибыль:
1 151.06 USD (96 849 pips)
Общий убыток:
-637.10 USD (69 477 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (8.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
42.77 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
98.81%
Макс. загрузка депозита:
4.03%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
13.79
Длинных трейдов:
440 (48.62%)
Коротких трейдов:
465 (51.38%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
0.57 USD
Средняя прибыль:
1.72 USD
Средний убыток:
-2.69 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-18.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-37.12 USD (1)
Прирост в месяц:
4.62%
Годовой прогноз:
57.47%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 USD
Максимальная:
37.27 USD (2.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.75% (37.16 USD)
По эквити:
22.29% (309.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 798
EURUSD 107
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 392
EURUSD 122
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 30K
EURUSD -2.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +37.74 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +8.82 USD
Макс. убыток в серии: -18.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 10
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.72 × 1631
VantageInternational-Live 4
0.83 × 75
FusionMarkets-Live
0.86 × 66
Exness-MT5Real5
0.88 × 33
Hankotrade-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.30 × 2121
Forex.com-Live 536
1.42 × 155
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
RoboForex-ECN
1.47 × 97
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
ForexTimeFXTM-Live01
2.00 × 1
еще 29...
20/2/2025
Нет отзывов
