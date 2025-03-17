- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
497
Profit Trade:
357 (71.83%)
Loss Trade:
140 (28.17%)
Best Trade:
37.74 USD
Worst Trade:
-37.12 USD
Profitto lordo:
837.68 USD (68 657 pips)
Perdita lorda:
-455.19 USD (48 871 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (15.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42.77 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
98.81%
Massimo carico di deposito:
2.90%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
10.26
Long Trade:
232 (46.68%)
Short Trade:
265 (53.32%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
0.77 USD
Profitto medio:
2.35 USD
Perdita media:
-3.25 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.12 USD (1)
Crescita mensile:
1.57%
Previsione annuale:
17.31%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
37.27 USD (2.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.75% (37.16 USD)
Per equità:
22.29% (309.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|390
|EURUSD
|107
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|261
|EURUSD
|122
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|23K
|EURUSD
|-2.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +37.74 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +15.75 USD
Massima perdita consecutiva: -0.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 10
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 87
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.68 × 1612
|
VantageInternational-Live 4
|0.83 × 75
|
FusionMarkets-Live
|0.88 × 65
|
Exness-MT5Real5
|0.88 × 33
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.30 × 2116
|
Exness-MT5Real2
|1.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|1.47 × 97
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Forex.com-Live 536
|1.50 × 154
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live
|2.05 × 42
20/2/2025
Non ci sono recensioni
