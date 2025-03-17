SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Reliable Trading 1
Tran Quoc Dai

Reliable Trading 1

Tran Quoc Dai
0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 42%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
497
Profit Trade:
357 (71.83%)
Loss Trade:
140 (28.17%)
Best Trade:
37.74 USD
Worst Trade:
-37.12 USD
Profitto lordo:
837.68 USD (68 657 pips)
Perdita lorda:
-455.19 USD (48 871 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (15.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42.77 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
98.81%
Massimo carico di deposito:
2.90%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
10.26
Long Trade:
232 (46.68%)
Short Trade:
265 (53.32%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
0.77 USD
Profitto medio:
2.35 USD
Perdita media:
-3.25 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.12 USD (1)
Crescita mensile:
1.57%
Previsione annuale:
17.31%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
37.27 USD (2.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.75% (37.16 USD)
Per equità:
22.29% (309.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 390
EURUSD 107
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 261
EURUSD 122
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 23K
EURUSD -2.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +37.74 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +15.75 USD
Massima perdita consecutiva: -0.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 10
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.68 × 1612
VantageInternational-Live 4
0.83 × 75
FusionMarkets-Live
0.88 × 65
Exness-MT5Real5
0.88 × 33
Hankotrade-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.30 × 2116
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
RoboForex-ECN
1.47 × 97
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.50 × 154
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
ForexTimeFXTM-Live01
2.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
Tickmill-Live
2.05 × 42
26 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
20/2/2025
Non ci sono recensioni
2025.08.06 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 03:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 01:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 16:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 05:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 16:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 07:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 04:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 03:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 02:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 02:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 00:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 14:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 12:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 13:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Reliable Trading 1
30USD al mese
42%
0
0
USD
1K
USD
31
95%
497
71%
99%
1.84
0.77
USD
22%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.