Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-ECN-Live 0.00 × 5 ICMarkets-Live22 0.00 × 46 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 7 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 26 IronFXBM-Real4 0.00 × 1 Exness-Real6 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 67 DooPrime-Live 2 0.00 × 26 MTBank-live-1 0.00 × 27 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 35 HFMarketsSV-Live Server 6 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 17 AKFXFinancial-Demo-2 0.00 × 17 ICMCapitalVC-LIVE 0.00 × 4 BidtopiaCapital-Live 0.00 × 1 Exness-Real29 0.00 × 2 BlueberryMarkets-Real 0.00 × 4 Exness-Real9 0.00 × 4 BlackwellGlobal2-Live3 0.00 × 6 AlgoGlobal-Real 0.00 × 16 TitanFX-05 0.00 × 7 OctaFX-Real2 0.00 × 13 ValutradesSeychelles-Real 0.00 × 1 RoboForex-Prime 0.00 × 10 HantecMarketsLtd-Server4 0.00 × 15 592 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou