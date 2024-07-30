SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Jpy Circle
Ir Wijanto M M

Jpy Circle

Ir Wijanto M M
0 avis
Fiabilité
62 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 46%
InstaFinance-USA.com
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 516
Bénéfice trades:
635 (41.88%)
Perte trades:
881 (58.11%)
Meilleure transaction:
270.14 USD
Pire transaction:
-108.00 USD
Bénéfice brut:
5 683.23 USD (258 035 pips)
Perte brute:
-5 216.45 USD (292 728 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (314.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
314.33 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
90.72%
Charge de dépôt maximale:
70.30%
Dernier trade:
32 il y a des minutes
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
0.45
Longs trades:
772 (50.92%)
Courts trades:
744 (49.08%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.31 USD
Bénéfice moyen:
8.95 USD
Perte moyenne:
-5.92 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-861.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-861.94 USD (21)
Croissance mensuelle:
-1.15%
Prévision annuelle:
-13.94%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 038.05 USD (47.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.49% (1 038.05 USD)
Par fonds propres:
63.93% (1 029.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
#NDX 499
USDJPY 408
EURJPY 395
GBPJPY 87
#DAX 58
CHFJPY 15
NZDJPY 10
AUDJPY 10
CADJPY 9
USDCHF 7
GOLD 5
USDCAD 3
AUDUSD 3
NZDUSD 3
GBPUSD 3
EURUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
#NDX -228
USDJPY -127
EURJPY 520
GBPJPY 193
#DAX 22
CHFJPY 64
NZDJPY 11
AUDJPY 76
CADJPY 49
USDCHF -3
GOLD -89
USDCAD -4
AUDUSD 13
NZDUSD -9
GBPUSD -16
EURUSD -6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
#NDX -33K
USDJPY -6.1K
EURJPY 2.6K
GBPJPY -70
#DAX 812
CHFJPY 687
NZDJPY 62
AUDJPY 1.2K
CADJPY 693
USDCHF -27
GOLD -1.8K
USDCAD -32
AUDUSD 64
NZDUSD -60
GBPUSD -78
EURUSD -30
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +270.14 USD
Pire transaction: -108 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +314.33 USD
Perte consécutive maximale: -861.94 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InstaFinance-USA.com" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Trading based on the correlation of several currency movements. Not every day to get a signal to open a position.
Aucun avis
2025.09.29 10:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 03:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.25 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 11:38
No swaps are charged on the signal account
2025.07.02 11:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 10:54
No swaps are charged
2025.05.26 10:54
No swaps are charged
2025.05.20 09:09
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 08:08
No swaps are charged
2025.05.02 08:08
No swaps are charged
2025.05.01 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.04.10 15:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 13:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.27 11:48
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Jpy Circle
30 USD par mois
46%
0
0
USD
1.5K
USD
62
96%
1 516
41%
91%
1.08
0.31
USD
64%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.