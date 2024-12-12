SignauxSections
HiLo 123
Ir Wijanto M M

HiLo 123

Ir Wijanto M M
0 avis
42 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -10%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 912
Bénéfice trades:
871 (45.55%)
Perte trades:
1 041 (54.45%)
Meilleure transaction:
1 528.07 USD
Pire transaction:
-371.61 USD
Bénéfice brut:
20 174.95 USD (1 718 086 pips)
Perte brute:
-19 459.19 USD (2 095 598 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (79.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 816.24 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
93.72%
Charge de dépôt maximale:
122.71%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
148
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
0.24
Longs trades:
928 (48.54%)
Courts trades:
984 (51.46%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.37 USD
Bénéfice moyen:
23.16 USD
Perte moyenne:
-18.69 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-274.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 467.95 USD (10)
Croissance mensuelle:
-36.05%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 519.84 USD
Maximal:
2 994.07 USD (38.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.21% (2 994.07 USD)
Par fonds propres:
70.56% (3 025.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 583
EURJPY 547
Gold 269
XAUUSD 124
GBPJPY 102
GBPUSD 94
EURUSD 77
BTCUSD 56
USDCAD 18
NDXUSD 16
AUDUSD 11
USDCHF 8
NZDUSD 7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 1.8K
EURJPY 1.7K
Gold 162
XAUUSD -1.8K
GBPJPY -851
GBPUSD -441
EURUSD 164
BTCUSD -105
USDCAD 37
NDXUSD 2
AUDUSD 45
USDCHF -8
NZDUSD 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -45K
EURJPY 21K
Gold -20K
XAUUSD -269K
GBPJPY -9.3K
GBPUSD -4.1K
EURUSD 5K
BTCUSD -104K
USDCAD 260
NDXUSD 46K
AUDUSD 1.2K
USDCHF -61
NZDUSD 723
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 528.07 USD
Pire transaction: -372 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +79.00 USD
Perte consécutive maximale: -274.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

IVMarkets-Live
0.00 × 10
ICMCapitalVC-LIVE2
0.00 × 41
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
NordFX-Real5
0.00 × 1
RVForex-Demo
0.00 × 35
Prosperity-Live
0.00 × 5
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 12
WindsorBrokers-REAL3
0.00 × 8
XMUK-Real 6
0.00 × 48
RistonCapital-Real
0.00 × 25
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live2
0.00 × 116
LMAX-LiveUK
0.00 × 3
PacificUnionLLC-Live 3
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 51
IronFXBM-Real10
0.00 × 74
IG-LIVE
0.00 × 1
CoreSpreads-LiveBravo
0.00 × 43
AFXCapital-Real
0.00 × 17
STOUK-Real
0.00 × 7
XM.COM-AU-Real 17
0.00 × 2
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 4
DIS-Real-01
0.00 × 54
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 376
LCG-Live1
0.00 × 5

Orders based on Fibonacci expansion. Not every time there is a moment for the order price.
Aucun avis
2025.09.24 11:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.15 03:09
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.29 17:12
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.01 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 13:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 12:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 09:49
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 02:25
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 01:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 01:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 20:15
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
HiLo 123
30 USD par mois
-10%
0
0
USD
2.3K
USD
42
93%
1 912
45%
94%
1.03
0.37
USD
71%
1:500
Copier

