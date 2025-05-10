- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 609
Bénéfice trades:
1 407 (53.92%)
Perte trades:
1 202 (46.07%)
Meilleure transaction:
386.36 USD
Pire transaction:
-240.55 USD
Bénéfice brut:
14 446.34 USD (12 777 981 pips)
Perte brute:
-15 475.12 USD (13 500 894 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (259.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
475.92 USD (17)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
84.28%
Charge de dépôt maximale:
120.78%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
224
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.39
Longs trades:
1 325 (50.79%)
Courts trades:
1 284 (49.21%)
Facteur de profit:
0.93
Rendement attendu:
-0.39 USD
Bénéfice moyen:
10.27 USD
Perte moyenne:
-12.87 USD
Pertes consécutives maximales:
41 (-1 093.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 093.87 USD (41)
Croissance mensuelle:
-81.66%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
31%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 046.24 USD
Maximal:
2 618.53 USD (85.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
85.23% (2 618.53 USD)
Par fonds propres:
49.40% (978.91 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1042
|BTCUSD
|861
|USDJPY
|324
|EURJPY
|297
|Gold
|32
|USDCAD
|15
|GBPJPY
|10
|USDCHF
|8
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|5
|NZDUSD
|4
|AUDUSD
|3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|832
|BTCUSD
|-2.2K
|USDJPY
|386
|EURJPY
|60
|Gold
|152
|USDCAD
|-47
|GBPJPY
|-164
|USDCHF
|120
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|-105
|NZDUSD
|-68
|AUDUSD
|5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|312K
|BTCUSD
|-1M
|USDJPY
|-9.1K
|EURJPY
|14K
|Gold
|3K
|USDCAD
|-1.2K
|GBPJPY
|-1.5K
|USDCHF
|972
|EURUSD
|107
|GBPUSD
|-1K
|NZDUSD
|-684
|AUDUSD
|50
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +386.36 USD
Pire transaction: -241 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 41
Bénéfice consécutif maximal: +259.19 USD
Perte consécutive maximale: -1 093.87 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
ICMCapitalVC-LIVE2
|0.00 × 41
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
NordFX-Real5
|0.00 × 1
RVForex-Demo
|0.00 × 35
Prosperity-Live
|0.00 × 5
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 12
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 8
XMUK-Real 6
|0.00 × 48
RistonCapital-Real
|0.00 × 25
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live2
|0.00 × 116
LMAX-LiveUK
|0.00 × 3
PacificUnionLLC-Live 3
|0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 51
IronFXBM-Real10
|0.00 × 74
IG-LIVE
|0.00 × 1
CoreSpreads-LiveBravo
|0.00 × 43
AFXCapital-Real
|0.00 × 17
STOUK-Real
|0.00 × 7
XM.COM-AU-Real 17
|0.00 × 2
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 4
DIS-Real-01
|0.00 × 54
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 376
LCG-Live1
|0.00 × 5
Especially for Jpy pair with martingale technique. Closed all by planned profit percentage.
