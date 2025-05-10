SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Stop loss 15 dollars
Ir Wijanto M M

Stop loss 15 dollars

Ir Wijanto M M
0 avis
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -69%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 609
Bénéfice trades:
1 407 (53.92%)
Perte trades:
1 202 (46.07%)
Meilleure transaction:
386.36 USD
Pire transaction:
-240.55 USD
Bénéfice brut:
14 446.34 USD (12 777 981 pips)
Perte brute:
-15 475.12 USD (13 500 894 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (259.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
475.92 USD (17)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
84.28%
Charge de dépôt maximale:
120.78%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
224
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.39
Longs trades:
1 325 (50.79%)
Courts trades:
1 284 (49.21%)
Facteur de profit:
0.93
Rendement attendu:
-0.39 USD
Bénéfice moyen:
10.27 USD
Perte moyenne:
-12.87 USD
Pertes consécutives maximales:
41 (-1 093.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 093.87 USD (41)
Croissance mensuelle:
-81.66%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
31%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 046.24 USD
Maximal:
2 618.53 USD (85.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
85.23% (2 618.53 USD)
Par fonds propres:
49.40% (978.91 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1042
BTCUSD 861
USDJPY 324
EURJPY 297
Gold 32
USDCAD 15
GBPJPY 10
USDCHF 8
EURUSD 8
GBPUSD 5
NZDUSD 4
AUDUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 832
BTCUSD -2.2K
USDJPY 386
EURJPY 60
Gold 152
USDCAD -47
GBPJPY -164
USDCHF 120
EURUSD 6
GBPUSD -105
NZDUSD -68
AUDUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 312K
BTCUSD -1M
USDJPY -9.1K
EURJPY 14K
Gold 3K
USDCAD -1.2K
GBPJPY -1.5K
USDCHF 972
EURUSD 107
GBPUSD -1K
NZDUSD -684
AUDUSD 50
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +386.36 USD
Pire transaction: -241 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 41
Bénéfice consécutif maximal: +259.19 USD
Perte consécutive maximale: -1 093.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

IVMarkets-Live
0.00 × 10
ICMCapitalVC-LIVE2
0.00 × 41
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
NordFX-Real5
0.00 × 1
RVForex-Demo
0.00 × 35
Prosperity-Live
0.00 × 5
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 12
WindsorBrokers-REAL3
0.00 × 8
XMUK-Real 6
0.00 × 48
RistonCapital-Real
0.00 × 25
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live2
0.00 × 116
LMAX-LiveUK
0.00 × 3
PacificUnionLLC-Live 3
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 51
IronFXBM-Real10
0.00 × 74
IG-LIVE
0.00 × 1
CoreSpreads-LiveBravo
0.00 × 43
AFXCapital-Real
0.00 × 17
STOUK-Real
0.00 × 7
XM.COM-AU-Real 17
0.00 × 2
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 4
DIS-Real-01
0.00 × 54
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 376
LCG-Live1
0.00 × 5
1073 plus...
Especially for Jpy pair with martingale technique. Closed all by planned profit percentage.
Aucun avis
2025.09.25 11:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 09:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 07:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 16:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 01:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 10:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 08:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 06:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 06:15
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.15 13:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 11:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 06:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 05:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 03:30
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 13:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.12% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 10:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 13:00
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
