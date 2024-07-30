SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Usd Circle
Ir Wijanto M M

Usd Circle

Ir Wijanto M M
0 avis
Fiabilité
61 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 3%
InstaFinance-USA.com
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 400
Bénéfice trades:
568 (40.57%)
Perte trades:
832 (59.43%)
Meilleure transaction:
86.40 USD
Pire transaction:
-124.50 USD
Bénéfice brut:
3 916.74 USD (211 184 pips)
Perte brute:
-3 883.08 USD (218 914 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (100.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
100.30 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
97.50%
Charge de dépôt maximale:
73.50%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.03
Longs trades:
702 (50.14%)
Courts trades:
698 (49.86%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.02 USD
Bénéfice moyen:
6.90 USD
Perte moyenne:
-4.67 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-837.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-837.80 USD (24)
Croissance mensuelle:
3.76%
Prévision annuelle:
45.65%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
277.29 USD
Maximal:
1 209.98 USD (62.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
62.61% (1 209.98 USD)
Par fonds propres:
66.84% (1 154.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
#NDX 429
USDJPY 417
GBPUSD 155
EURJPY 123
EURUSD 82
GBPJPY 52
USDCAD 30
#DAX 27
AUDUSD 26
USDCHF 26
NZDUSD 21
GOLD 12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
#NDX 84
USDJPY 172
GBPUSD -257
EURJPY 159
EURUSD 44
GBPJPY -78
USDCAD 55
#DAX -107
AUDUSD -140
USDCHF 77
NZDUSD 14
GOLD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
#NDX -4K
USDJPY -3K
GBPUSD -3.3K
EURJPY 3.6K
EURUSD 494
GBPJPY -1.1K
USDCAD 702
#DAX 5
AUDUSD -1.4K
USDCHF 572
NZDUSD 150
GOLD -533
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +86.40 USD
Pire transaction: -125 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 24
Bénéfice consécutif maximal: +100.30 USD
Perte consécutive maximale: -837.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InstaFinance-USA.com" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Trading based on the correlation of several currency movements. Not every day to get a signal to open a position.
Aucun avis
2025.09.25 14:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 424 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.22 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 07:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 390 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 20:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.31 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 19:56
No swaps are charged on the signal account
2025.07.03 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.23 12:49
No swaps are charged on the signal account
2025.05.23 12:38
No swaps are charged
2025.05.23 12:38
No swaps are charged
2025.05.16 06:53
No swaps are charged on the signal account
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Usd Circle
30 USD par mois
3%
0
0
USD
1K
USD
61
98%
1 400
40%
98%
1.00
0.02
USD
67%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.