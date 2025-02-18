CotationsSections
WGSWW: GeneDx Holdings Corp - Warrant

0.0812 USD 0.0012 (1.46%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WGSWW a changé de -1.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0745 et à un maximum de 0.0813.

Suivez la dynamique GeneDx Holdings Corp - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0745 0.0813
Range Annuel
0.0301 0.3410
Clôture Précédente
0.0824
Ouverture
0.0812
Bid
0.0812
Ask
0.0842
Plus Bas
0.0745
Plus Haut
0.0813
Volume
14
Changement quotidien
-1.46%
Changement Mensuel
-26.18%
Changement à 6 Mois
-54.89%
Changement Annuel
8.56%
20 septembre, samedi