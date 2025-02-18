Devises / WGSWW
WGSWW: GeneDx Holdings Corp - Warrant
0.0812 USD 0.0012 (1.46%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WGSWW a changé de -1.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0745 et à un maximum de 0.0813.
Suivez la dynamique GeneDx Holdings Corp - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
0.0745 0.0813
Range Annuel
0.0301 0.3410
- Clôture Précédente
- 0.0824
- Ouverture
- 0.0812
- Bid
- 0.0812
- Ask
- 0.0842
- Plus Bas
- 0.0745
- Plus Haut
- 0.0813
- Volume
- 14
- Changement quotidien
- -1.46%
- Changement Mensuel
- -26.18%
- Changement à 6 Mois
- -54.89%
- Changement Annuel
- 8.56%
20 septembre, samedi