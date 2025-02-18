Valute / WGSWW
WGSWW: GeneDx Holdings Corp - Warrant
0.0812 USD 0.0012 (1.46%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WGSWW ha avuto una variazione del -1.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0745 e ad un massimo di 0.0813.
Segui le dinamiche di GeneDx Holdings Corp - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
WGSWW News
- GeneDx Holdings Corp. (WGS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- GeneDx Holdings Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WGS)
- Macquarie Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (WGSWW)
- Harbor Health Care ETF Q1 2025 Commentary (undefined:MEDI)
- Invesco Health Care Fund Q4 2024 Commentary
- GeneDx: Exome Testing And EPIC Aura Integration Make It A GARP 'Buy' (NASDAQ:WGS)
- GeneDx Holdings Corp. (WGS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
0.0745 0.0813
Intervallo Annuale
0.0301 0.3410
- Chiusura Precedente
- 0.0824
- Apertura
- 0.0812
- Bid
- 0.0812
- Ask
- 0.0842
- Minimo
- 0.0745
- Massimo
- 0.0813
- Volume
- 14
- Variazione giornaliera
- -1.46%
- Variazione Mensile
- -26.18%
- Variazione Semestrale
- -54.89%
- Variazione Annuale
- 8.56%
