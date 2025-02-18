QuotazioniSezioni
WGSWW
WGSWW: GeneDx Holdings Corp - Warrant

0.0812 USD 0.0012 (1.46%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WGSWW ha avuto una variazione del -1.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0745 e ad un massimo di 0.0813.

Segui le dinamiche di GeneDx Holdings Corp - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0745 0.0813
Intervallo Annuale
0.0301 0.3410
Chiusura Precedente
0.0824
Apertura
0.0812
Bid
0.0812
Ask
0.0842
Minimo
0.0745
Massimo
0.0813
Volume
14
Variazione giornaliera
-1.46%
Variazione Mensile
-26.18%
Variazione Semestrale
-54.89%
Variazione Annuale
8.56%
21 settembre, domenica