WGSWW: GeneDx Holdings Corp - Warrant
0.0822 USD 0.0070 (9.31%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WGSWW de hoy ha cambiado un 9.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0600, mientras que el máximo ha alcanzado 0.0825.
Siga la dinámica de la pareja de divisas GeneDx Holdings Corp - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
0.0600 0.0825
Rango anual
0.0301 0.3410
- Cierres anteriores
- 0.0752
- Open
- 0.0751
- Bid
- 0.0822
- Ask
- 0.0852
- Low
- 0.0600
- High
- 0.0825
- Volumen
- 44
- Cambio diario
- 9.31%
- Cambio mensual
- -25.27%
- Cambio a 6 meses
- -54.33%
- Cambio anual
- 9.89%
