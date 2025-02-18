通貨 / WGSWW
WGSWW: GeneDx Holdings Corp - Warrant
0.0824 USD 0.0002 (0.24%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WGSWWの今日の為替レートは、0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0716の安値と0.0824の高値で取引されました。
GeneDx Holdings Corp - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
WGSWW News
- GeneDx Holdings Corp. (WGS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- GeneDx Holdings Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WGS)
- Macquarie Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (WGSWW)
- Harbor Health Care ETF Q1 2025 Commentary (undefined:MEDI)
- Invesco Health Care Fund Q4 2024 Commentary
- GeneDx: Exome Testing And EPIC Aura Integration Make It A GARP 'Buy' (NASDAQ:WGS)
- GeneDx Holdings Corp. (WGS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
0.0716 0.0824
1年のレンジ
0.0301 0.3410
- 以前の終値
- 0.0822
- 始値
- 0.0762
- 買値
- 0.0824
- 買値
- 0.0854
- 安値
- 0.0716
- 高値
- 0.0824
- 出来高
- 48
- 1日の変化
- 0.24%
- 1ヶ月の変化
- -25.09%
- 6ヶ月の変化
- -54.22%
- 1年の変化
- 10.16%
