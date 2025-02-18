FiyatlarBölümler
WGSWW: GeneDx Holdings Corp - Warrant

0.0812 USD 0.0012 (1.46%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WGSWW fiyatı bugün -1.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0745 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0813 aralığında işlem gördü.

GeneDx Holdings Corp - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0745 0.0813
Yıllık aralık
0.0301 0.3410
Önceki kapanış
0.0824
Açılış
0.0812
Satış
0.0812
Alış
0.0842
Düşük
0.0745
Yüksek
0.0813
Hacim
14
Günlük değişim
-1.46%
Aylık değişim
-26.18%
6 aylık değişim
-54.89%
Yıllık değişim
8.56%
