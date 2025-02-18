Dövizler / WGSWW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
WGSWW: GeneDx Holdings Corp - Warrant
0.0812 USD 0.0012 (1.46%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WGSWW fiyatı bugün -1.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0745 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0813 aralığında işlem gördü.
GeneDx Holdings Corp - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WGSWW haberleri
- GeneDx Holdings Corp. (WGS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- GeneDx Holdings Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WGS)
- Macquarie Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (WGSWW)
- Harbor Health Care ETF Q1 2025 Commentary (undefined:MEDI)
- Invesco Health Care Fund Q4 2024 Commentary
- GeneDx: Exome Testing And EPIC Aura Integration Make It A GARP 'Buy' (NASDAQ:WGS)
- GeneDx Holdings Corp. (WGS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
0.0745 0.0813
Yıllık aralık
0.0301 0.3410
- Önceki kapanış
- 0.0824
- Açılış
- 0.0812
- Satış
- 0.0812
- Alış
- 0.0842
- Düşük
- 0.0745
- Yüksek
- 0.0813
- Hacim
- 14
- Günlük değişim
- -1.46%
- Aylık değişim
- -26.18%
- 6 aylık değişim
- -54.89%
- Yıllık değişim
- 8.56%
21 Eylül, Pazar