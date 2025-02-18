Währungen / WGSWW
WGSWW: GeneDx Holdings Corp - Warrant
0.0812 USD 0.0012 (1.46%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WGSWW hat sich für heute um -1.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0745 bis zu einem Hoch von 0.0813 gehandelt.
Verfolgen Sie die GeneDx Holdings Corp - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.0745 0.0813
Jahresspanne
0.0301 0.3410
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0824
- Eröffnung
- 0.0812
- Bid
- 0.0812
- Ask
- 0.0842
- Tief
- 0.0745
- Hoch
- 0.0813
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- -1.46%
- Monatsänderung
- -26.18%
- 6-Monatsänderung
- -54.89%
- Jahresänderung
- 8.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K