Валюты / WGSWW
WGSWW: GeneDx Holdings Corp - Warrant
0.0752 USD 0.0001 (0.13%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WGSWW за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0750, а максимальная — 0.0848.
Следите за динамикой GeneDx Holdings Corp - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WGSWW
- GeneDx Holdings Corp. (WGS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- GeneDx Holdings Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WGS)
- Macquarie Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (WGSWW)
- Harbor Health Care ETF Q1 2025 Commentary (undefined:MEDI)
- Invesco Health Care Fund Q4 2024 Commentary
- GeneDx: Exome Testing And EPIC Aura Integration Make It A GARP 'Buy' (NASDAQ:WGS)
- GeneDx Holdings Corp. (WGS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
0.0750 0.0848
Годовой диапазон
0.0301 0.3410
- Предыдущее закрытие
- 0.0751
- Open
- 0.0791
- Bid
- 0.0752
- Ask
- 0.0782
- Low
- 0.0750
- High
- 0.0848
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- -31.64%
- 6-месячное изменение
- -58.22%
- Годовое изменение
- 0.53%
