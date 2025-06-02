Devises / VAC
VAC: Marriott Vacations Worldwide Corporation
76.29 USD 1.13 (1.46%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VAC a changé de -1.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 75.40 et à un maximum de 77.25.
Suivez la dynamique Marriott Vacations Worldwide Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
75.40 77.25
Range Annuel
49.22 100.32
- Clôture Précédente
- 77.42
- Ouverture
- 76.92
- Bid
- 76.29
- Ask
- 76.59
- Plus Bas
- 75.40
- Plus Haut
- 77.25
- Volume
- 889
- Changement quotidien
- -1.46%
- Changement Mensuel
- 0.22%
- Changement à 6 Mois
- 18.67%
- Changement Annuel
- 3.82%
20 septembre, samedi