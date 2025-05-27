КотировкиРазделы
VAC
VAC: Marriott Vacations Worldwide Corporation

77.91 USD 1.19 (1.55%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VAC за сегодня изменился на 1.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.88, а максимальная — 78.22.

Следите за динамикой Marriott Vacations Worldwide Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
75.88 78.22
Годовой диапазон
49.22 100.32
Предыдущее закрытие
76.72
Open
77.13
Bid
77.91
Ask
78.21
Low
75.88
High
78.22
Объем
712
Дневное изменение
1.55%
Месячное изменение
2.35%
6-месячное изменение
21.19%
Годовое изменение
6.03%
