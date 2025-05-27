Валюты / VAC
VAC: Marriott Vacations Worldwide Corporation
77.91 USD 1.19 (1.55%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VAC за сегодня изменился на 1.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.88, а максимальная — 78.22.
Следите за динамикой Marriott Vacations Worldwide Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VAC
- Marriott Vacations Worldwide prices $575 million senior notes offering
- Marriott Vacations Worldwide announces $0.79 quarterly dividend
- Why Is Marriott Vacations Worldwide (VAC) Up 5.8% Since Last Earnings Report?
- Marriott Vacations Worldwide Q2 2025 slides: Strong earnings amid expansion plans
- Earnings call transcript: Marriott Vacations Worldwide Q2 2025 beats EPS expectations
- Stifel lowers Marriott Vacations stock price target to $101 on mixed results
- Marriott Vacations (VAC) Q2 EPS Up 78%
- Here's What Key Metrics Tell Us About Marriott Vacations Worldwide (VAC) Q2 Earnings
- Marriott Vacations Worldwide (VAC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Marcus (MCS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Planet Fitness (PLNT) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- VAC or TCOM: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Why Marriott Vacations Worldwide (VAC) is Poised to Beat Earnings Estimates Again
- Marriott Vacations Worldwide (VAC) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Marriott Vacations Worldwide Corporation: Gains Are Not On Vacation (NYSE:VAC)
- Hilton Grand Vacations: Valuation/Fundamentals Signal Buy, Technical Warrant Caution (HGV)
- The Marriott Vacation Clubs Expands Access for Owners to Thousands of Marriott Hotels
- Pierre & Vacances-Center Parcs Group Initiates a Review of Its Strategic Options
- Pierre & Vacances-Center Parcs: Total Number of Shares and Voting Rights
- Marriott Vacations at Morgan Stanley Conference: Strategic Insights on Timeshare Business
- Interval International Continues Offering Members Access to Top U.S. Destinations with Spinnaker Resorts Renewal
- Pierre & Vacances-Center Parcs: First-Half 2024/2025 Results (1 Octobre 2024 “ 31 March 2025)
- Marriott Vacations expands board, adds Impactive co-founder
- Marriott Vacations: I'm Struggling To See Future Upside (VAC)
Дневной диапазон
75.88 78.22
Годовой диапазон
49.22 100.32
- Предыдущее закрытие
- 76.72
- Open
- 77.13
- Bid
- 77.91
- Ask
- 78.21
- Low
- 75.88
- High
- 78.22
- Объем
- 712
- Дневное изменение
- 1.55%
- Месячное изменение
- 2.35%
- 6-месячное изменение
- 21.19%
- Годовое изменение
- 6.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.