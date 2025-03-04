Devises / GLRE
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GLRE: Greenlight Reinsurance Ltd - Class A
12.86 USD 0.06 (0.46%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GLRE a changé de -0.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.70 et à un maximum de 12.92.
Suivez la dynamique Greenlight Reinsurance Ltd - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GLRE Nouvelles
- Greenlight Re: Transparency Improves, But Execution Still Matters (NASDAQ:GLRE)
- Greenlight Capital Announces Q2 2025 Trades: New Positions in FLR and VSCO, Exit From VTRS - Amgen (NASDAQ:AMGN)
- Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Greenlight capital director Isaacs sells $193,995 in shares
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- Greenlight Gets A Green Light (NASDAQ:GLRE)
- Einhorn’s Greenlight gained 8.2% in Q1, remains bullish on gold
- Revisiting Greenlight Re: Old Same 'Hold' (NASDAQ:GLRE)
- Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio – Q4 2024 Update (NASDAQ:GLRE)
Range quotidien
12.70 12.92
Range Annuel
12.15 15.82
- Clôture Précédente
- 12.92
- Ouverture
- 12.83
- Bid
- 12.86
- Ask
- 13.16
- Plus Bas
- 12.70
- Plus Haut
- 12.92
- Volume
- 423
- Changement quotidien
- -0.46%
- Changement Mensuel
- -0.08%
- Changement à 6 Mois
- -3.67%
- Changement Annuel
- -5.79%
20 septembre, samedi