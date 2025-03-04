Dövizler / GLRE
GLRE: Greenlight Reinsurance Ltd - Class A
12.86 USD 0.06 (0.46%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GLRE fiyatı bugün -0.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.70 ve Yüksek fiyatı olarak 12.92 aralığında işlem gördü.
Greenlight Reinsurance Ltd - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GLRE haberleri
- Greenlight Re: Transparency Improves, But Execution Still Matters (NASDAQ:GLRE)
- Greenlight Capital Announces Q2 2025 Trades: New Positions in FLR and VSCO, Exit From VTRS - Amgen (NASDAQ:AMGN)
- Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Greenlight capital director Isaacs sells $193,995 in shares
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- Greenlight Gets A Green Light (NASDAQ:GLRE)
- Einhorn’s Greenlight gained 8.2% in Q1, remains bullish on gold
- Revisiting Greenlight Re: Old Same 'Hold' (NASDAQ:GLRE)
- Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio – Q4 2024 Update (NASDAQ:GLRE)
Günlük aralık
12.70 12.92
Yıllık aralık
12.15 15.82
- Önceki kapanış
- 12.92
- Açılış
- 12.83
- Satış
- 12.86
- Alış
- 13.16
- Düşük
- 12.70
- Yüksek
- 12.92
- Hacim
- 423
- Günlük değişim
- -0.46%
- Aylık değişim
- -0.08%
- 6 aylık değişim
- -3.67%
- Yıllık değişim
- -5.79%
21 Eylül, Pazar