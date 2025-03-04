FiyatlarBölümler
Dövizler / GLRE
GLRE: Greenlight Reinsurance Ltd - Class A

12.86 USD 0.06 (0.46%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GLRE fiyatı bugün -0.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.70 ve Yüksek fiyatı olarak 12.92 aralığında işlem gördü.

Greenlight Reinsurance Ltd - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
12.70 12.92
Yıllık aralık
12.15 15.82
Önceki kapanış
12.92
Açılış
12.83
Satış
12.86
Alış
13.16
Düşük
12.70
Yüksek
12.92
Hacim
423
Günlük değişim
-0.46%
Aylık değişim
-0.08%
6 aylık değişim
-3.67%
Yıllık değişim
-5.79%
