GLRE: Greenlight Reinsurance Ltd - Class A
12.92 USD 0.27 (2.13%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GLREの今日の為替レートは、2.13%変化しました。日中、通貨は1あたり12.70の安値と12.96の高値で取引されました。
Greenlight Reinsurance Ltd - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GLRE News
- Greenlight Re: Transparency Improves, But Execution Still Matters (NASDAQ:GLRE)
- Greenlight Capital Announces Q2 2025 Trades: New Positions in FLR and VSCO, Exit From VTRS - Amgen (NASDAQ:AMGN)
- Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Greenlight capital director Isaacs sells $193,995 in shares
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- Greenlight Gets A Green Light (NASDAQ:GLRE)
- Einhorn’s Greenlight gained 8.2% in Q1, remains bullish on gold
- Revisiting Greenlight Re: Old Same 'Hold' (NASDAQ:GLRE)
- Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio – Q4 2024 Update (NASDAQ:GLRE)
1日のレンジ
12.70 12.96
1年のレンジ
12.15 15.82
- 以前の終値
- 12.65
- 始値
- 12.74
- 買値
- 12.92
- 買値
- 13.22
- 安値
- 12.70
- 高値
- 12.96
- 出来高
- 326
- 1日の変化
- 2.13%
- 1ヶ月の変化
- 0.39%
- 6ヶ月の変化
- -3.22%
- 1年の変化
- -5.35%
