Divisas / GLRE
GLRE: Greenlight Reinsurance Ltd - Class A
12.65 USD 0.10 (0.80%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GLRE de hoy ha cambiado un 0.80%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.55, mientras que el máximo ha alcanzado 12.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Greenlight Reinsurance Ltd - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GLRE News
Rango diario
12.55 12.84
Rango anual
12.15 15.82
- Cierres anteriores
- 12.55
- Open
- 12.63
- Bid
- 12.65
- Ask
- 12.95
- Low
- 12.55
- High
- 12.84
- Volumen
- 428
- Cambio diario
- 0.80%
- Cambio mensual
- -1.71%
- Cambio a 6 meses
- -5.24%
- Cambio anual
- -7.33%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B