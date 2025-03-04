통화 / GLRE
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
GLRE: Greenlight Reinsurance Ltd - Class A
12.86 USD 0.06 (0.46%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GLRE 환율이 오늘 -0.46%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.70이고 고가는 12.92이었습니다.
Greenlight Reinsurance Ltd - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GLRE News
- Greenlight Re: Transparency Improves, But Execution Still Matters (NASDAQ:GLRE)
- Greenlight Capital Announces Q2 2025 Trades: New Positions in FLR and VSCO, Exit From VTRS - Amgen (NASDAQ:AMGN)
- Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Greenlight capital director Isaacs sells $193,995 in shares
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- Greenlight Gets A Green Light (NASDAQ:GLRE)
- Einhorn’s Greenlight gained 8.2% in Q1, remains bullish on gold
- Revisiting Greenlight Re: Old Same 'Hold' (NASDAQ:GLRE)
- Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio – Q4 2024 Update (NASDAQ:GLRE)
일일 변동 비율
12.70 12.92
년간 변동
12.15 15.82
- 이전 종가
- 12.92
- 시가
- 12.83
- Bid
- 12.86
- Ask
- 13.16
- 저가
- 12.70
- 고가
- 12.92
- 볼륨
- 423
- 일일 변동
- -0.46%
- 월 변동
- -0.08%
- 6개월 변동
- -3.67%
- 년간 변동율
- -5.79%
20 9월, 토요일