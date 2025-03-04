货币 / GLRE
GLRE: Greenlight Reinsurance Ltd - Class A
12.69 USD 0.14 (1.12%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GLRE汇率已更改1.12%。当日，交易品种以低点12.55和高点12.84进行交易。
关注Greenlight Reinsurance Ltd - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
12.55 12.84
年范围
12.15 15.82
- 前一天收盘价
- 12.55
- 开盘价
- 12.63
- 卖价
- 12.69
- 买价
- 12.99
- 最低价
- 12.55
- 最高价
- 12.84
- 交易量
- 141
- 日变化
- 1.12%
- 月变化
- -1.40%
- 6个月变化
- -4.94%
- 年变化
- -7.03%
