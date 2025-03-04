KurseKategorien
GLRE: Greenlight Reinsurance Ltd - Class A

12.84 USD 0.08 (0.62%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GLRE hat sich für heute um -0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.70 bis zu einem Hoch von 12.88 gehandelt.

Verfolgen Sie die Greenlight Reinsurance Ltd - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
12.70 12.88
Jahresspanne
12.15 15.82
Vorheriger Schlusskurs
12.92
Eröffnung
12.83
Bid
12.84
Ask
13.14
Tief
12.70
Hoch
12.88
Volumen
72
Tagesänderung
-0.62%
Monatsänderung
-0.23%
6-Monatsänderung
-3.82%
Jahresänderung
-5.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K