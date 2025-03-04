Valute / GLRE
GLRE: Greenlight Reinsurance Ltd - Class A
12.86 USD 0.06 (0.46%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GLRE ha avuto una variazione del -0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.70 e ad un massimo di 12.92.
Segui le dinamiche di Greenlight Reinsurance Ltd - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
GLRE News
- Greenlight Re: Transparency Improves, But Execution Still Matters (NASDAQ:GLRE)
- Greenlight Capital Announces Q2 2025 Trades: New Positions in FLR and VSCO, Exit From VTRS - Amgen (NASDAQ:AMGN)
- Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Greenlight capital director Isaacs sells $193,995 in shares
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- Greenlight Gets A Green Light (NASDAQ:GLRE)
- Einhorn’s Greenlight gained 8.2% in Q1, remains bullish on gold
- Revisiting Greenlight Re: Old Same 'Hold' (NASDAQ:GLRE)
- Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio – Q4 2024 Update (NASDAQ:GLRE)
Intervallo Giornaliero
12.70 12.92
Intervallo Annuale
12.15 15.82
- Chiusura Precedente
- 12.92
- Apertura
- 12.83
- Bid
- 12.86
- Ask
- 13.16
- Minimo
- 12.70
- Massimo
- 12.92
- Volume
- 423
- Variazione giornaliera
- -0.46%
- Variazione Mensile
- -0.08%
- Variazione Semestrale
- -3.67%
- Variazione Annuale
- -5.79%
20 settembre, sabato