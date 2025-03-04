QuotazioniSezioni
GLRE: Greenlight Reinsurance Ltd - Class A

12.86 USD 0.06 (0.46%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GLRE ha avuto una variazione del -0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.70 e ad un massimo di 12.92.

Segui le dinamiche di Greenlight Reinsurance Ltd - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
12.70 12.92
Intervallo Annuale
12.15 15.82
Chiusura Precedente
12.92
Apertura
12.83
Bid
12.86
Ask
13.16
Minimo
12.70
Massimo
12.92
Volume
423
Variazione giornaliera
-0.46%
Variazione Mensile
-0.08%
Variazione Semestrale
-3.67%
Variazione Annuale
-5.79%
20 settembre, sabato