Devises / APLE
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
APLE: Apple Hospitality REIT Inc
12.49 USD 0.16 (1.26%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de APLE a changé de -1.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.46 et à un maximum de 12.67.
Suivez la dynamique Apple Hospitality REIT Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APLE Nouvelles
- Are Investors Undervaluing Apple Hospitality REIT (APLE) Right Now?
- Cash Cows: 12 High-Yield REITs With Safe Dividends
- 31 Ideal 'Safer' Monthly Paying September Dividend Stocks And 80 Funds
- Should Value Investors Buy Apple Hospitality REIT (APLE) Stock?
- Apple Hospitality REIT: Monthly Dividends Plus Significant Upside Potential
- Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Are Investors Undervaluing Apple Hospitality REIT (APLE) Right Now?
- Monthly Pay Dividends, From 83 Equities, 80 Funds, And 28 Ideal 'Safer' Dogs For August
- ClearBridge Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- Apple Is A Value Stock Not A Growth Stock (NASDAQ:AAPL)
- Which ETF Has the Highest Dividend Yield in 2025? And Is It a Buy Now?
- 31 June Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- 2 'Sleep Well At Night' REITs For Retirees Well Positioned To Deliver Growth
- My Dividend Stock Portfolio: New May Dividend Record - 100 Holdings With 15 Buys
- Apple Hospitality REIT Announces Monthly Distribution
- The Inflation That Wasn't
- Apple Hospitality REIT Announces Dates for Second Quarter 2025 Earnings Release and Conference Call
- Sell Alert: REITs Getting Disrupted By The AI Revolution
- U.S. REIT Share Repurchase Activity Doubles In Q1 2025
- 31 May Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- Apple Hospitality: A Cautious Yet Attractive Buy (NYSE:APLE)
- Apple Hospitality REIT Announces Monthly Distribution
- Apple Hospitality REIT Celebrates 10th Anniversary of NYSE Listing and 25 Years in the Lodging Industry by Ringing The Opening Bell
- Warning: These REITs Are A Dumpster Fire In 2025
Range quotidien
12.46 12.67
Range Annuel
10.44 16.51
- Clôture Précédente
- 12.65
- Ouverture
- 12.67
- Bid
- 12.49
- Ask
- 12.79
- Plus Bas
- 12.46
- Plus Haut
- 12.67
- Volume
- 2.731 K
- Changement quotidien
- -1.26%
- Changement Mensuel
- -3.10%
- Changement à 6 Mois
- -3.33%
- Changement Annuel
- -15.84%
20 septembre, samedi