APLE: Apple Hospitality REIT Inc
12.51 USD 0.01 (0.08%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс APLE за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.35, а максимальная — 12.58.
Следите за динамикой Apple Hospitality REIT Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
12.35 12.58
Годовой диапазон
10.44 16.51
- Предыдущее закрытие
- 12.50
- Open
- 12.55
- Bid
- 12.51
- Ask
- 12.81
- Low
- 12.35
- High
- 12.58
- Объем
- 2.484 K
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- -2.95%
- 6-месячное изменение
- -3.17%
- Годовое изменение
- -15.70%
