Stormtrooper EA 基于货币特性的交易算法。 Stormtrooper 的策略结合了布林通道上、下阻力和支撑，以及行情波动率、分时收盘点位的一种交易算法。





推荐使用货币AUDCAD或NZDCAD进行操作，我用 2000 美元和1:500 的杠杆对其进行了测试，请查看下面的真实账户，结果证明 Stormtrooper 极其稳定、且富有侵略性。

Stormtrooper 首次发布售价599美金，会根据信号展示结果进行逐渐涨价，最终售价为1999美金。（6月30日前特惠价599$，过后将回复原价，欢迎咨询购买.......） Stormtrooper 无论在测试还是实盘中，都展现了持续的稳定性。对此身边的朋友，在用过一段时间后，都给出了极高的评价。如果您对我的EA策略感兴趣，请您直接消息与我联系，以获取更多关于产品的信息以及我推荐的经纪人。相信我，如果选择我的EA策略，一定会收获满意的结果与回报，您将与我实盘真实账户同步。





结果展示













特征：





建议用于15min时间范围的图表上；

对经纪人条件要求并不高，尽可能使用低点差的账户；

始终对账户进行严格风控；

最好使用VPS进行后台操作；

5天24小时全自动交易，并不需要在特定时间内关闭订单，比如新闻数字行情。







