PNL MAKER – Institutional-Grade Breakout EA for NASDAQ (M5)

PNL Maker is a next-generation Expert Advisor designed to provide stable performance and professional risk management. Tested on 5 years of historical data, it is optimized for NASDAQ M5 and works perfectly on any broker compatible with MetaTrader 4/5.

Key Features

Capital Safety: No risky strategies like grid or martingale. Stop Loss is built-in to protect each trade.

Adaptive & Autonomous: Automatically adjusts to market conditions, volatility, and trading sessions.

Flexible Settings: Ability to modify the trading lot according to your desired risk level, allowing personalized capital management.

Plug-and-Play: Quick and easy setup. Simply attach the EA and set your preferred risk level.

Advanced Position Management: Dynamic trade control with smart trailing stop and professional safety filters.

Broker Compatibility: Works with 2 or 3-digit brokers, any deposit currency, and any symbol name.

Strategy and Performance

PNL Maker uses a precise breakout approach combined with intelligent money & risk management. The EA trades only when optimal conditions are met, automatically adjusting stop loss, take profit, and lot size based on volatility and available capital.

This approach reduces risk while maximizing returns. Over 5 years of backtests, PNL Maker achieved a 550% return, maintaining a controlled drawdown, offering a strong balance between performance and safety.

With sophisticated filters and dynamic market analysis, PNL Maker filters out market noise and false signals, enabling disciplined and consistent trading even in volatile markets.

Why Choose PNL MAKER?

Robust performance in both volatile and calm markets

Controlled drawdown thanks to intelligent risk and money management

Customizable lot size according to your preferred risk level

Operates 24/7 autonomously

Ideal for traders seeking reliability, consistency, and long-term returns

Recommendations