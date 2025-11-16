Gold Dominion AI mt5

Offre limitée pour les premiers acheteurs. Au lancement, Gold Dominion AI est disponible à un prix spécial de 190 $. Après les 5 premières licences, le prix sera augmenté. Après l'achat, veuillez me contacter pour recevoir votre bonus personnel.

À propos du produit. Après 15 ans d’expérience sur le marché du Forex, j’ai compris que la réussite en trading ne dépend pas de la vitesse, mais de la précision. Gold Dominion AI a été créé sur la base de mon propre moteur intelligent, le Precision Engine™, un système qui analyse le marché de l’or comme le ferait un trader expérimenté. Le noyau traite les données du marché en temps réel, évalue le momentum, la direction et la volatilité afin d’identifier les moments présentant le plus grand potentiel. Le résultat : des entrées précises, des décisions réfléchies et une stabilité en laquelle on peut avoir confiance.

Gold Dominion AI surveille le comportement des prix dans les zones où les grands acteurs du marché sont actifs. Son objectif est d’entrer au moment où le mouvement commence, et non lorsqu’il est déjà visible de tous. L’algorithme distingue les fausses cassures des véritables impulsions, et n’ouvre des positions que lorsque le mouvement réel démarre.

Avec le temps, j’ai remarqué que plus un Expert Advisor ouvre de positions, plus il perd rapidement le contrôle. Gold Dominion AI fonctionne différemment : une seule position à la fois, sans grille, sans martingale, sans renfort. Il attend la présence claire des grands acteurs du marché et exploite ce moment. Une logique rigoureuse, des règles claires et de la discipline — voilà ce qui le rend fiable.

Exigences de trading :

Paire de devises : XAU/USD (or)

Période : M5

Type de compte : ECN, RAW ou RAZOR

Dépôt minimum recommandé : à partir de 100 USD

Analyse et recherche de signaux : 24h/24

Broker recommandé : tout broker ECN réputé avec des spreads faibles et une exécution rapide

VPS : recommandé pour plus de stabilité, mais non obligatoire

Installation et mise en route. Aucune configuration complexe n’est nécessaire. Gold Dominion AI est entièrement prêt à fonctionner dès son installation. Il suffit de l’attacher au graphique XAU/USD (M5) et d’activer le trading automatique — tout est déjà configuré. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajuster uniquement le niveau de risque (RiskFactor) ou définir une taille de lot fixe (FixLots).

Paramètres et réglages principaux :

TakeProfit — objectif de profit.

StopLoss — niveau de perte fixe.

MaxSpread — spread maximal autorisé ; au-delà, le robot ne prendra pas de position.

MagicNumber — identifiant unique pour la gestion des ordres.

AutolotsCalculation — active le calcul automatique de la taille du lot.

RiskFactor — pourcentage de risque par transaction. Par défaut 10 %, ce qui signifie qu’en cas de stop loss, la perte ne dépassera pas 10 % du solde actuel. La taille du lot est calculée automatiquement en fonction du stop loss et du risque défini.

FixLots — taille de lot fixe lorsque le calcul automatique est désactivé.

Recovery — mode de récupération (désactivé = mode standard).

Recent transactions panel — affiche le panneau des transactions récentes sur le graphique.

Main panel — affiche le panneau d’informations principal du robot.

J’ai créé Gold Dominion AI pour partager mon expérience et rendre le trading plus calme et plus confiant. Je serai heureux si ce système peut également vous aider. Actuellement, Gold Dominion AI est disponible à un prix réduit de lancement — je veux que les premiers traders puissent tester le système sans payer trop cher. Plus tard, le prix augmentera progressivement jusqu’à 1000 $+, mais tous les premiers acheteurs conserveront l’accès à toutes les mises à jour et au support. Pour moi, ce n’est pas seulement un produit, mais le résultat d’années d’expérience et de travail en lequel je crois profondément. Gold Dominion AI n’est pas un achat, c’est un investissement. Je reste toujours ouvert à la communication et heureux d’aider toute personne qui choisira mon Expert Advisor.