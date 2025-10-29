Two Sided Scalp
- Connor Michael Woodson
- Version: 1.0
- Activations: 10
Two Sided Scalp vous permet de sélectionner 2 paires à trader, puis les deux paires sont scalpées simultanément sur un seul graphique.
IMPORTANT ! Contactez-moi après l'achat pour obtenir les instructions et un bonus !
Exemples de paires recommandées (GBPUSD et USDCHF, EURUSD et USDCHF, AUDUSD et GBPUSD)
Exemples de paires recommandées (GBPUSD et USDCHF, EURUSD et USDCHF, AUDUSD et GBPUSD)
- Aucun grid, aucun martingale
- Graphique : Trade 2 symboles sur un seul graphique (configuration à un seul graphique)
- Période : H1
Entrées
- Méthode de calcul de la taille du lot - Sélectionnez lot automatique ou lot fixe
- Taille de lot fixe - Taille de lot fixe
- Lots automatiques - 0,01 lot pour ce montant de la devise du compte
- Spread maximum - Définir le spread maximum autorisé pour ouvrir des positions
- Stop Loss fixe - Stop Loss en pips fixes
- Activer le filtre NFP - Si activé, l’EA ne trade pas pendant les annonces NFP
- Détection automatique du GMT - Calcule automatiquement le décalage GMT de votre broker
- Numéro magique - Numéro magique pour chaque ordre
- Commentaire - Commentaire de l’ordre