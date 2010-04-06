MT4 to Telegram Trade Alerts

Si eres un proveedor de señales o simplemente te interesa enviar notificaciones de tus trades a Telegram, entonces este es el EA perfecto para tí.

Ha sido probado con MT4 4.00 build 1441

Características principales:

📤 Envía alertas automáticas a Telegram cada vez que se abre, cierra o modifica una operación (SL/TP), en tiempo real.

🧠 Monitorea todas las operaciones de la cuenta , sin importar en qué gráfico esté montado el EA.

🖼️ Captura y envía un screenshot del gráfico correspondiente al símbolo afectado por la operación.

📲 Compatible con todos los tipos de órdenes : instantáneas, pendientes (limit/stop), y modificaciones de SL o TP.

⚙️ Opciones configurables desde inputs : puedes activar o desactivar alertas por apertura, cierre o modificación.

📡 Optimizado para ejecución rápida , con revisión automática cada segundo desde OnTick() .

🧼 Screenshot temporal automático que se elimina tras enviarse (no llena tu disco con archivos innecesarios)

Requisitos para su instalación y uso Plataforma MetaTrader 4 (MT4) instalada y funcionando. Crear un bot de Telegram desde @BotFather y obtener tu Bot Token . Obtener tu Chat ID (de canal o grupo) donde se recibirán las alertas. Ir a Herramientas → Opciones → Asesores Expertos y habilitar WebRequest para esta URL: https: //api.telegram.org Colocar el EA en la carpeta Experts , compilar y arrastrarlo a cualquier gráfico. En los parámetros de entrada, configurar: BotToken (el token generado por BotFather)

ChatID (del canal o grupo)

Activar o desactivar alertas según necesidad Asegúrate de tener conexión estable a Internet y que el bot esté autorizado en tu canal o grupo. Permitir permisos de escritura en la carpeta MQL4/Files (para guardar temporalmente las capturas). Este EA no abre ni cierra operaciones, solo notifica eventos reales.

Perfecto para monitoreo remoto, academias, servicios de copytrading o seguimiento desde el celular.

