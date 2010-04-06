MT4 to Telegram Trade Alerts
- Utilità
- JUAN LUIS CIENFUEGOS RUIZ
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Si eres un proveedor de señales o simplemente te interesa enviar notificaciones de tus trades a Telegram, entonces este es el EA perfecto para tí.
Ha sido probado con MT4 4.00 build 1441
Características principales:
-
📤 Envía alertas automáticas a Telegram cada vez que se abre, cierra o modifica una operación (SL/TP), en tiempo real.
-
🧠 Monitorea todas las operaciones de la cuenta, sin importar en qué gráfico esté montado el EA.
-
🖼️ Captura y envía un screenshot del gráfico correspondiente al símbolo afectado por la operación.
-
📲 Compatible con todos los tipos de órdenes: instantáneas, pendientes (limit/stop), y modificaciones de SL o TP.
-
⚙️ Opciones configurables desde inputs: puedes activar o desactivar alertas por apertura, cierre o modificación.
-
📡 Optimizado para ejecución rápida, con revisión automática cada segundo desde OnTick() .
-
🧼 Screenshot temporal automático que se elimina tras enviarse (no llena tu disco con archivos innecesarios)
Requisitos para su instalación y uso
-
Plataforma MetaTrader 4 (MT4) instalada y funcionando.
-
Crear un bot de Telegram desde @BotFather y obtener tu Bot Token .
-
Obtener tu Chat ID (de canal o grupo) donde se recibirán las alertas.
-
Ir a Herramientas → Opciones → Asesores Expertos y habilitar WebRequest para esta URL:https://api.telegram.org
-
Colocar el EA en la carpeta Experts , compilar y arrastrarlo a cualquier gráfico.
-
En los parámetros de entrada, configurar:
-
BotToken (el token generado por BotFather)
-
ChatID (del canal o grupo)
-
Activar o desactivar alertas según necesidad
-
-
Asegúrate de tener conexión estable a Internet y que el bot esté autorizado en tu canal o grupo.
-
Permitir permisos de escritura en la carpeta MQL4/Files (para guardar temporalmente las capturas).
Perfecto para monitoreo remoto, academias, servicios de copytrading o seguimiento desde el celular.