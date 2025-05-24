Gold is Cold mt5

5

L'EA « Gold is Cold » s'appuie sur l'indicateur de tendance personnel de l'auteur. L'EA détecte avec précision le début des tendances haussières (flèche bleue) et des tendances baissières (flèche rouge), et contrôle les positions ouvertes selon une méthode martingale/grille jusqu'à atteindre le TP. Paires recommandées : Toutes les paires majeures comme xauusd ; eurusd ; audusd ; gbpusd ; nzdusd, ainsi que les paires mineures comme audcad ; nzdcad ; eurnzd et eurcad sur des unités de temps m15 ou supérieures.

Paramètres:

  • Heure de début – Heure de début de l'EA
  • Minute de début – Minute de début de l'EA
  • Heure de fin – Heure de fin de l'EA
  • Minute de fin – Minute de fin de l'EA
  • Lot – Le lot initial pour commencer à trader
  • Utiliser des lots variables – Vrai/Faux – Utiliser la gestion de l'argent Vrai/Faux
  • Marge libre pour chaque lot de 0,01 – La marge libre pour chaque lot de 0,01
  • Multiplication – facteur multiplicateur comme 1,5
  • Lots max – nombre maximum de lots autorisés
  • Take Profit – prendre des bénéfices en points
  • Stop Loss en points (0 : ne pas utiliser) – stop loss en points si 0 le désactivera
  • Grille de pourcentage Stop Loss – pourcentage de perte du compte total autorisé pour couper toutes les positions
  • Superposition – clôture du premier et du dernier ordre ensemble dans le bénéfice total
  • Superposition après X transactions – clôture du premier et du dernier ordre à un certain nombre de transactions
  • Superposition % – clôture du premier et du dernier ordre à un certain pourcentage de profit
  • Dessin des balises de profit vrai/faux – dessin des balises de profit sur le graphique vrai ou faux
  • Nom de la police – le nom de la police
  • Police Résultat de la taille – la taille de la police
  • Couleur de la police – la couleur de la police
  • Numéro magique – le numéro magique unique qui identifie l'EA
  • Distance de la grille – la distance entre les commandes
  • Numéro d'ordre de la distance variable – le montant de l'ordre pour démarrer la distance variable
  • Début de la distance variable – à quelle distance entre les ordres la distance variable doit-elle commencer
  • Multiplication de la distance 1.2 – le multiplicateur de l'ordre variable
  • Activer l'achat – vrai/faux – activer l'achat, vrai ou faux
  • Activer la vente – vrai/faux – activer la vente vrai ou faux
  • Contrôler les commandes manuelles – vrai/faux
  • Autoriser la couverture – vrai/faux – l'EA doit-il contrôler les commandes manuelles vrai ou faux
  • Longs maximum - nombre maximal d'ordres longs autorisés
  • Shorts maximum - nombre maximal d'ordres courts autorisés
  • Paramètres de l'indicateur suivant et du panneau


Avis 1
Sivakashi
279
Sivakashi 2025.07.14 16:35 
 

"Gold is Cold mt5" is marketed as the "safest EA" from the seller, emphasizing accurate signals and fewer trades. Strict adherence to provided set files and diligent risk management is essential. Seller's support is exceptional.

Produits recommandés
Smart Prop Firm EA
Ralph Jordan Lipata De Jesus
4.17 (35)
Experts
Smart Prop Firm EA - Built by a 7-Figure Funded Trader   - Developed by an experienced funded trader with multiple verified prop firm certificates (Check Profile)   - Optimized specifically for XAUUSD (Gold) on M15 timeframe Triple-Purpose Design - Suitable For Challenge, Funded and Live Accounts Challenge Accounts - Optimized to pass prop firm evaluations   Funded Accounts - Maintains strict compliance with all prop firm rules   Personal Live Accounts - Fully customizable risk settings for p
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Super Bollinger EA
Renato Takahashi
Experts
Super Bollinger EA is an exclusive expert advisor that uses Bollinger Bands as indicator. It´s possible to configure the EA to trade as a low frequency or high frequency one - Scalping expert advisor. A Stochastic Oscillator filter is implemented to have some specific trades on Bollinger Bands. Takeprofit and Stoploss are calculated according to Bollinger Bands width or even with fixed TP and SL ( in points ). A trail and trade out system can also be configured and optimized. A number of orders
SupplyAnddemandEA
Blessing Takura Chirewa
Experts
The Supply and Demand EA is a powerful trading assistant that automates buy and sell decisions based on market signals like RSI and MACD. It manages your trades with smart stop-loss, take-profit, and trailing features to protect your profits. With customizable settings and session-based trading, it simplifies your strategy, eliminates emotions, and keeps you in control. Perfect for traders looking for a reliable, hands-free trading solution!
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Experts
Hamster Scalping est un conseiller commercial entièrement automatique. Stratégie de scalping de nuit. L'indicateur RSI et le filtre ATR sont utilisés comme entrées. L'Expert Advisor requiert un type de compte de couverture. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recommandations générales Dépôt minimum de 10
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
3.33 (3)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Crossing Over
John Signer
Experts
The MA Crossover EA is an automated trading system for MT5 that executes trades based on moving average crossovers. It is designed to capture medium-term trend shifts on the M12 timeframe with clear entry signals and strict risk management. One important aspect to consider: it was trained and tested on NASDAQ.  Key Features Moving Average Crossover Strategy – Uses a fast and a slow moving average to generate buy and sell signals when crossovers occur, confirming trend direction changes. Customiz
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   79 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   139 USD , and grad
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
YenSync
Michael Prescott Burney
1 (1)
Experts
YenSync is an advanced trading system for the USDJPY H1 chart, evolving from the core logic of the proven Fuji Wave system. Designed specifically to adapt to the unique rhythm of the USDJPY pair, YenSync emphasizes precise entry timing, trend synchronization, and controlled exposure across varying volatility conditions. This system leverages internal momentum tracking and directional alignment filters to engage with clean, sustained market movements while minimizing reaction to short-term noise.
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Experts
# RoboInvest RoboInvest is a professional grid-based Expert Advisor built for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe. It combines moving average crossovers, ATR volatility filter, and optional RSI confirmation to deliver highly adaptive entries during trending conditions. --- ## Strategy Overview - Entry signals based on fast MA vs slow MA (3 / 20 by default) - Optional RSI filter (entry when RSI confirms trend bias) - Grid logic with lot multiplier (default: 1.12) - Works during sp
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
HFT Indicador Economico
Mauricio Bornancin Cit
Experts
Apresentação:  - O Expert "HFT Indicador Econômico" da CIT Group é um indicador especializado na bolsa brasileira (B3). Objetivo:  - Especificamente desenvolvido para o perfil de pessoas que operam no horário dos indicadores econômicos no mercado futuro (Índice e/ou Dólar). Funcionamento:  - Com os horários do calendário econômico o Expert efetua a entrada exata durante a tendência do indicador, com tempo/stops predeterminado  - Robô utilizando apenas eventos da moeda BRL e USD Funciona
Andean Oscillator Scalping by Gerega
Illia Hereha
Experts
Cette stratégie est conçue pour   le scalping rapide , en utilisant les   niveaux Haut/Bas Quotidien   et l’ Andean Oscillator pour identifier des opportunités de trading précises. Comment Ça Marche : •   Daily High/Low   – Sert de support et résistance dynamique. •   Andean Oscillator   – Mesure les changements de momentum et la force de tendance. •   Entrée en position : •   Achat:   Lorsque le prix rebondit sur le Bas Quotidien et que l’Andean Oscillator confirme un élan haussier. •   Vente
ReversePro SmartSMA EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
ReversePro SmartSMA Master Trend Reversals with Precision and Confidence! ReversePro SmartSMA is an advanced trading tool that detects potential trend reversals by combining Simple Moving Average (SMA) crossovers with optional RSI divergence confirmation. This EA empowers traders to enter trades with high precision, making it a valuable asset for volatile markets. Key Features Trend Reversal Detection: Analyzes fast and slow SMA crossovers to capture major market shifts. Optional Divergence Fil
Prop Lifetime Ea MT5
Suleyman Ozturk
5 (1)
Experts
Prop-Lifetime EA MT5 – Entwickelt für Prop-Firm-Challenges (z. B. FTMO) „Please send me a message after your purchase and let me know which prop firm you are using, so that I can provide you with the correct settings.“ Prop-Lifetime ist ein präziser, stabiler Expert Advisor, spezialisiert auf XAUUSD (Gold) im M1-Chart. Er wurde gezielt für das sichere Bestehen von Prop-Firm-Challenges wie FTMO entwickelt – mit minimalem Drawdown, ohne Martingale oder Grid. Er handelt diszipliniert, nur bei opti
Quick Deal MT5
Vadim Korolyuk
Experts
QuickDeal — "because speed matters" Automated Gold Scalping Robot (MQL5) QuickDeal is a high-speed trading robot designed for automated gold trading in MetaTrader 5. It is ideal for aggressive scalping style on low time frames and can be a great tool for both beginners and experienced traders.  DOES NOT USE a grid or martingale. Stoploss and takeprofit are set for each trade. The robot trades during high volatility in the market, which allows you to make a profit in a short time.  Set file  in
Specialist E1
Slaven Kresic
Experts
Automatic Expert Advisor. Night scalp system, with trend detection and pullback entry. Dynamic exit signal, for SL or TP. Every trade has fix SL. No usage of risky strategies like martingale, hedge, grid etc. About EA Scalper strategy Technical strategy Can use with small deposits Pairs with best rezults: AUDNZD, AUDCAD, AUDCHF, EURAUD, GBPAUD, USDCHF, CADCHF, EURNZD, EURGBP, GBPCAD, GBPCHF, EURCHF Time Frame: M15 Recommendations Broker account with ECN and low spread Test it first to find out
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Price Action Trender
Blessing Takura Chirewa
Experts
This robot is based on an MACD strategy for trending markets. The description of the strategy can be found on the attached youtube video. The video explains the strategy and shows a basic backtest and optimisation on a few symbols. It is advised to carry out a a backetst and optimisation of your own before using the robot. The video can be found at >> https://www.youtube.com/watch?v=wU_XCM_kV0Y&nbsp ;
FTrend3
Sonia Tait
Experts
Este EA combina a tendência do tempo gráfico principal com mais dois tempos gráficos configuráveis. Os stops são técnicos baseados na técnica dos canais OffRoad. Ao executar otimizações, é interessante buscar as combinações de tempos gráficos que corroboram para um bom resultado para cada ativo e seu comportamento. Estudos apontam para resultados mais assertivos quando os testes são feitos nos últimos meses para operar no próximo. O período do ADX e das bandas de Bollinger também podem variar co
King of Trades
Renato Takahashi
Experts
Let the KING trades!!! KING of TRADES  is a trading system that can be optimized according to: - Trend indicator:  Ichimoku Kinko Hyo (either in different timeframe) - Trigger system:  Fractals - Filter - trade in:  Stochastic Oscillator (values and upper and lower limits) - Stops definition:  ATR (period and long and short takeprofit and stoploss) - General:  magic number, autolot (% balance), symbol digits, max spread and max number of openned orders Default configuration on EURUSD, H1.
Gold Farming
Sigit Hariyono
Experts
Gold Farming is a fully automated expert advisor that uses complex algorithm mainly based on Standard Deviation, CCI, and several other indicators as confirmations. This forex EA uses adaptive take profit and stop loss based on price action, and fixed hard stop loss to secure equity drawdown. This forex trading robot works on all timeframes and all pairs, but it is especially designed for   Gold  H1  timeframe. Main Features:  No Martingale. No Hedging.  No Averaging. No Grid.   Setting Paramet
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.89 (9)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.25 (56)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Plus de l'auteur
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (28)
Experts
Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurus
Gold is Cold
Sergey Kasirenko
5 (18)
Experts
L'EA « Gold is Cold » s'appuie sur l'indicateur de tendance personnel de l'auteur. L'EA détecte avec précision le début des tendances haussières (flèche bleue) et des tendances baissières (flèche rouge), et contrôle les positions ouvertes selon une méthode martingale/grille jusqu'à atteindre le TP. Paires recommandées : Toutes les paires majeures comme xauusd ; eurusd ; audusd ; gbpusd ; nzdusd, ainsi que les paires mineures comme audcad ; nzdcad ; eurnzd et eurcad sur des unités de temps m15 o
Labuby mt4
Sergey Kasirenko
5 (1)
Experts
Bonjour ! Je m'appelle Labuby ! J'aime trader les paires de devises et l'or ! J'utilise l'indicateur Alligator, qui fait partie des indicateurs par défaut de votre terminal MetaTrader. Ajoutez-moi simplement sur un graphique M5 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Signaux en direct : CLIQUEZ Paramètres: Heure de début – Heure de début de l'EA Minute de début – Minute de début de l'EA Heure de fin – Heure d
Labuby mt5
Sergey Kasirenko
Experts
Bonjour ! Je m'appelle Labuby ! J'aime trader les paires de devises et l'or ! J'utilise l'indicateur Alligator, qui fait partie des indicateurs par défaut de votre terminal MetaTrader. Ajoutez-moi simplement sur un graphique M5 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Signaux en direct : CLIQUEZ Paramètres: Heure de début – Heure de début de l'EA Minute de début – Minute de début de l'EA Heure de fin – Heure d
Gold is Hot
Sergey Kasirenko
5 (1)
Experts
L'EA « Gold is Hot » s'appuie sur l'indicateur WAT personnel de l'auteur, combinant volatilité et MACD. L'EA détecte avec précision le début des tendances haussières (flèche bleue) et des tendances baissières (flèche rouge), et contrôle les positions ouvertes selon une méthode martingale/grille jusqu'à atteindre le TP. Paires recommandées : Toutes les paires majeures comme xauusd ; eurusd ; audusd ; gbpusd ; nzdusd, ainsi que les paires mineures comme audcad ; nzdcad ; eurnzd et eurcad sur des u
Gold is Hot mt5
Sergey Kasirenko
5 (2)
Experts
L'EA « Gold is Hot » s'appuie sur l'indicateur WAT personnel de l'auteur, combinant volatilité et MACD. L'EA détecte avec précision le début des tendances haussières (flèche bleue) et des tendances baissières (flèche rouge), et contrôle les positions ouvertes selon une méthode martingale/grille jusqu'à atteindre le TP. Paires recommandées : Toutes les paires majeures comme xauusd ; eurusd ; audusd ; gbpusd ; nzdusd, ainsi que les paires mineures comme audcad ; nzdcad ; eurnzd et eurcad sur des u
Stoch EA
Sergey Kasirenko
5 (3)
Experts
Stoh EA utilise tout le potentiel de 2 paramètres stochastiques différents dans l'indicateur stochastique pour capturer des signaux de trading précis des niveaux de surachat et de survente. L'EA propose des stratégies d'entrée personnalisables basées sur des paramètres stochastiques, ainsi que des fonctionnalités avancées telles que les stratégies de grille et de martingale, tout en permettant de trader pendant des heures de marché plus calmes. Paires recommandées : toutes les paires majeures c
Capybara mt5
Sergey Kasirenko
4.5 (4)
Experts
Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurus
One Two Three Pattern
Sergey Kasirenko
5 (4)
Experts
Le modèle 1-2-3 est la formation la plus basique et la plus importante du marché. Presque tous les grands mouvements du marché ont commencé avec cette formation. Le modèle 1-2-3 est utilisé pour repérer les inversions de tendance et peut détecter la prochaine grande tendance. Le modèle indique également qu'une tendance touche à sa fin et qu'une nouvelle se forme. Le modèle est composé de trois points de prix : un creux, un pic ou une vallée et un retracement de Fibonacci entre 38,2 % et 71,8 %.
Stoch EA mt4
Sergey Kasirenko
5 (7)
Experts
Stoh EA utilise tout le potentiel de 2 paramètres stochastiques différents dans l'indicateur stochastique pour capturer des signaux de trading précis des niveaux de surachat et de survente. L'EA propose des stratégies d'entrée personnalisables basées sur des paramètres stochastiques, ainsi que des fonctionnalités avancées telles que les stratégies de grille et de martingale, tout en permettant de trader pendant des heures de marché plus calmes. Paires recommandées : toutes les paires majeures c
One Two Three Pattern mt5
Sergey Kasirenko
Experts
Le modèle 1-2-3 est la formation la plus basique et la plus importante du marché. Presque tous les grands mouvements du marché ont commencé avec cette formation. Le modèle 1-2-3 est utilisé pour repérer les inversions de tendance et peut détecter la prochaine grande tendance. Le modèle indique également qu'une tendance touche à sa fin et qu'une nouvelle se forme. Le modèle est composé de trois points de prix : un creux, un pic ou une vallée et un retracement de Fibonacci entre 38,2 % et 71,8 %.
Filtrer:
Sivakashi
279
Sivakashi 2025.07.14 16:35 
 

"Gold is Cold mt5" is marketed as the "safest EA" from the seller, emphasizing accurate signals and fewer trades. Strict adherence to provided set files and diligent risk management is essential. Seller's support is exceptional.

Répondre à l'avis