Golden Rhythm MT5

2.36
Golden Rhythm - Trading Adaptatif avec Protection des Actualités Intégrée

Golden Rhythm - Maîtrisez la Volatilité en Toute Simplicité

Profitez de la technologie de pointe avec Golden Rhythm ! Cet EA est optimisé pour s'adapter aux marchés volatils, donnant aux traders les outils nécessaires pour contrôler les risques tout en maximisant les performances. Que vous soyez débutant ou un trader professionnel à la recherche de fonctionnalités avancées, Golden Rhythm peut soutenir votre parcours vers des bénéfices constants.


Comment Commencer à Utiliser Golden Rhythm :

  1. Commencez par choisir parmi les meilleurs symboles de trading, tels que Gold (XAUUSD).
  2. Appliquez Golden Rhythm à un seul graphique Gold (XAUUSD) en utilisant le cadre de temps recommandé : H1.
  3. Utilisez les données par défaut au début pour vous familiariser avec l'EA et ajuster les paramètres de risque selon vos préférences.

 Golden Rhythm ?
Solution à Un Graphique Golden Rhythm est conçu pour une utilisation sur un seul graphique, ce qui simplifie votre configuration et maximise les performances. Gold (XAUUSD) H1
Stops Suivants Avancés Verrouillez les gains efficacement avec le stop suiveur automatisé, garantissant que vous sécurisez vos bénéfices au fur et à mesure que le marché évolue en votre faveur.
Gestion des Risques Conçu avec des stratégies de risque optimales, garantissant que votre capital est bien protégé tout en permettant des transactions calculées et agressives lorsque le moment est venu.
Dépôt Minimum Pour tirer le meilleur parti de Golden Rhythm, assurez-vous d'un dépôt minimum de 200 $ et d'un levier de 1:30 ou plus. Cette configuration garantit que l'EA peut performer dans une gamme de conditions de marché.

Agissez Maintenant : L'offre actuelle est un prix spécial réduit ! Ne manquez pas votre chance de sécuriser Golden Rhythm avant que le prix n'augmente à 1200 $. Agissez rapidement et obtenez l'avantage dont vous avez besoin dans les marchés rapides d'aujourd'hui.


Après achat, vous serez invité à rejoindre notre groupe Telegram exclusif, où vous pourrez recevoir des mises à jour en temps réel, vous connecter avec d'autres traders et obtenir des informations de l'équipe de développement. 

Avis 11
Siriraj Chu Umnart
374
Siriraj Chu Umnart 2025.05.27 02:28 
 

" Zeeshan Ali " He never leaves his customers behind, he always tries to improve his EA, and the EA starts to work better and better after the improvements.

Thien Long Do
673
Thien Long Do 2025.04.01 02:43 
 

Ea is perfect, be patient and wait for it

Tagmanuit
353
Tagmanuit 2025.03.31 20:33 
 

Das neuste Update scheint um einiges besser zu funktionieren.... Unter Vorbehalt erstmal eine gute Bewertung sollte sich die Leistung verschlechtern kommt sofort eine neue Bewertung

Filtrer:
