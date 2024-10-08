WAllstreet us30 Super Scalping

WALL STREET INDEX US30-PRO
De:10.000 USD Por:2500 USD    Proximo Preço:10.500 USD

Le Wall Street Expert System est un système de trading scalper dynamique conçu selon le principe du mouvement vers le point médian du prix et convient aussi bien aux débutants qu'aux traders expérimentés. Utilise le suivi des ordres en attente et tire parti des retraits du marché pour fournir un Stop/Lock plus court et plus sûr afin de couvrir vos bénéfices Utilisez les paramètres par défaut ou vous pouvez demander une configuration optimisée pour votre société de courtage et nous la créerons pour vous.

Pour effectuer correctement le backtesting, vous devez d'abord télécharger les données historiques de l'action US30 dans votre Meta Trader !

Le Wall Street Index PRO Expert dispose d'un système intelligent intégré et d'un algorithme de réduction de suivi qui vous permet de fermer les ordres la plupart du temps avant que le prix n'atteigne la zone d'arrêt des pertes.

L'Expert est un système Scalper pour trader exclusivement sur l'actif de l'indice US30.

Utilisez les paramètres recommandés, les courtiers à faible écart et le VPS.

Nous avons optimisé et ajouté de nouveaux indices à négocier. Vous pouvez désormais utiliser le Wall Street Index Expert Advisor sur l'indice US30.

La version actuelle d'Expert a été entièrement optimisée. Aucun jeu de fichiers supplémentaire n'est nécessaire. Les transactions ont lieu le soir à l'heure du courtier. 

Le trading peut ne pas avoir lieu pendant plusieurs jours car le Wall street Index US30 PRO Expert doit trouver le point d'entrée optimal. Soyez patient.
Vous pouvez utiliser le conseiller expert sur plusieurs horizons temporels différents, les plus recommandés étant M1 ou M5.

Votre courtier doit avoir un écart de taux favorable.

Écarts recommandés : De 12 à 40 sont les plus recommandés pour de meilleurs résultats

Pour votre Backtest et pour une meilleure modélisation, je recommande d'utiliser un Broker et un VPS du même endroit. Un VPS Mql5 est recommandé car la latence du serveur peut interférer dans vos résultats de modélisation mais pas dans vos performances.

Conditions requises pour un fonctionnement stable de l'EA : 

Compte ECN ou PRO
Courtier recommandé : Pepperstone

VPN avec une latence minimale vers le serveur du courtier. Nous recommandons d'utiliser un courtier VPN ou de migrer vers un VPS mql5. 
Dépôt recommandé de 500 $. 
Courtier européen recommandé avec un décalage horaire de GMT+2 (+3)



Nasdaq Quants NAS100
Teresa Maria Pimenta
5 (1)
Experts
Nasdaq Quant NAS100 Expert Nasdaq est un système de trading Scalper dynamique et optimisé conçu pour tirer profit en toute sécurité Le système complet avec gestion des risques basé sur l'optimisation des réseaux de neurones et le système d'augmentation de lot intelligent basé sur le bénéfice du solde convient aux débutants et aux commerçants expérimentés. Utilisez les ordres mobiles en attente et profitez des replis du marché afin de pouvoir offrir un stop plus court et plus sûr Vous pouvez cou
Supreme Index B3
Teresa Maria Pimenta
Experts
SUPREME INDEX B3 O Supreme Index B3é um sofisticado Expert Advisor (EA) desenvolvido para operar no contrato Mini Dollar da B3, projetado especificamente para a plataforma MetaTrader 5 (MT5). Este EA utiliza uma estratégia altamente sofisticada com um notável histórico de precisão em suas operações. Com o objetivo de aproveitar a volatilidade do dólar nas bolsas brasileiras, o Supreme Index incorpora uma série de recursos avançados para otimizar os lucros e minimizar os riscos. RECOMENDAÇÃO: Ti
