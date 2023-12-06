Erreurs, bugs, questions - page 762
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je vais aller sur mon ordinateur et vérifier.
En attendant, vous pouvez copier la date au lieu du prix d'ouverture et voir quelle barre de date a été émise sur demande.
CopyTime() montre qu'il s'agit de la dernière barre d'historique disponible pour le terminal.
OrderCalcProfit(ORDER_TYPE_BUY, "USDJPY",0.01,1,1.01,profit_USDJPY) ;
OrderCalcProfit(ORDER_TYPE_BUY, "EURJPY",0.01,1,1.01,profit_EURJPY) ;
OrderCalcProfit(ORDER_TYPE_BUY, "USDCHF",0.01,1,1.0001,profit_USDCHF) ;
Print("USDJPY=",SymbolInfoInteger("USDJPY",SYMBOL_DIGITS)," EURJPY=",SymbolInfoInteger("EURJPY",SYMBOL_DIGITS)," USDCHF=",SymbolInfoInteger("USDCHF",SYMBOL_DIGITS)) ;
Print("profit_USDJPY=",profit_USDJPY," profit_EURJPY=",profit_EURJPY," profit_USDCHF=",profit_USDCHF) ;
USDJPY=2 EURJPY=2 USDCHF=4
profit_USDJPY=9.9 profit_EURJPY=0.13 profit_USDCHF=0.1
Profit étrange pour 1 pip sur USDJPY, serveur RoboForex.
Chers développeurs...
Peut-être que j'arriverai à vous faire comprendre la grille Gunn pour la troisième fois ? Qu'en est-il ? Dois-je faire une demande auprès du Service Desk ou ce message sera-t-il suffisant ?
Premièrement, le modèle dans lequel deux points de la grille sont magnétisés à l'extrema est enregistré de manière incorrecte dans MT4. C'est-à-dire qu'il est toujours possible de rouvrir le modèle esquissé dans la même session du terminal après l'avoir enregistré et fermé et d'obtenir son apparence initiale... Mais après réouverture du terminal, et surtout après réinitialisation du système, le modèle est retourné (je pense que c'est le deuxième) avec le point magnétique vers le bas et la grille est compressée le long du sommet. Si la grille Gunn n'est pas idéologiquement conçue pour magnétiser sur deux extrema, alors pourquoi cette magnétisation a-t-elle même été inventée pour elle ? S'il n'y a pas de coordonnées pour le second point dans les paramètres de l'objet, mais juste un "Scale" général, cela ne devrait pas empêcher le modèle de s'enregistrer et de s'ouvrir correctement. Et le modèle avec une grille, à mon avis, dans tous les cas, qu'on le magnétise ou non, il se rouvre compressé, c'est-à-dire de manière incorrecte. Cela doit être débogué d'une manière ou d'une autre.
Deuxièmement, dans MT5, il n'est pas possible de travailler avec la grille de Gann et j'aimerais qu'il soit possible de s'étirer jusqu'à l'extrema pour deux points comme dans MT4, et bien sûr, tout serait sauvegardé/ouvert correctement et sur différents horizons temporels, l'échelle des cellules ne se déplacerait pas comme c'est le cas maintenant, mais s'étendrait proportionnellement à l'horizon temporel actuel. Cela doit être nettoyé d'une manière ou d'une autre, sinon il sera absolument impossible de travailler avec l'objet.
Troisièmement, concernant ma demande de Service Desk d' avril : avez-vous besoin d'un dialogue, ou quoi ? Il n'y a pas encore de réponse positive ou négative, demande #359447 datée du 2012.04.24 (la demande a été soumise pour la première fois sur ce forum il y a plus de deux ans !) J'aimerais qu'il y ait une barre de progression pour la demande, sinon on ne sait pas ce qui se passe. J'ai reçu une réponse ici à propos des "discussions animées", mais c'est en mots... Il n'y a pas de dialogue, la demande a été envoyée comme dans l'espace, à des civilisations lointaines hypothétiquement existantes...
...
Deuxièmement, dans MT5, nous ne pouvons pas du tout travailler avec la "grille de Gann" et 1) comme dans MT4, nous aimerions pouvoir nous étirer jusqu'à l'extrema pour deux points et, bien sûr, tout sauvegarder/ouvrir correctement et 2) sur différents horizons temporels, l'échelle des cellules ne changerait pas, comme c'est le cas actuellement, mais serait proportionnelle à l'horizon temporel actuel. Le moyen de le faire fonctionner est de l'ajuster d'une manière ou d'une autre, sinon il serait absolument impossible de travailler avec l'objet.
...
1) Une ligne à 45 degrés (ligne de tendance 1 à 1) est-elle une ligne passant par les extrema ?
Les horizontaux jaunes sont 1.24000 et 1.25000, les verticaux jaunes sont respectivement 100 barres.
Le rouge est la grille de Gann, échelle de 10 pips par barre.
Où est l'erreur de construction ici ?
2) Lorsque vous changez d'horizon temporel, l'échelle de temps change sans changer l'échelle des prix. Vous suggérez que les points d'ancrage doivent augmenter/diminuer en fonction de l'horizon temporel, n'est-ce pas ?
Soudainement, il y a un problème avec la suppression des objets graphiques créés par l'indicateur.
Il n'y a que 2 tendances et 1 rectangle.
Aucune erreur dans OnDeinit(), ChartRedraw() après ObjectDelete().
Les objets sont supprimés, mais recréés et continuent à "bouger" comme si l'indicateur continuait à fonctionner.
Si je les supprime manuellement, ils sont recréés avec le même nom et continuent de "bouger" avec de nouveaux tics.
Après un certain temps, ils disparaissent d'eux-mêmes.
Quelque chose de similaire a été discuté, je ne me souviens pas de ce qui a été découvert et je ne peux pas trouver ces messages.
Soudainement, il y a un problème avec la suppression des objets graphiques créés par l'indicateur.
Il n'y a que 2 tendances et 1 rectangle.
Aucune erreur dans OnDeinit(), ChartRedraw() après ObjectDelete().
Les objets sont supprimés, mais Ils sont re-créés et continuer à "bouger" comme si l'indicateur était toujours en marche.
Si je les supprime manuellement, ils sont recréés avec le même nom et continuent de "bouger" avec de nouveaux tics.
Après un certain temps, elles disparaissent d'elles-mêmes.
Quelque chose de similaire a été discuté, je ne me souviens pas de quoi il s'agissait et je ne peux pas trouver ces messages.
Ce n'est pas un problème de suppression, c'est un problème de création :)
J'avais un script avec une mauvaise boucle qui faisait la même chose. Imprimé la boucle, même après avoir forcé la suppression du script via "Expert List", jusqu'à ce qu'il tombe avec une erreur.
1) La ligne à 45 degrés (ligne de tendance 1 à 1) = ligne passant par les extrema ?
Les horizontaux jaunes sont 1.24000 et 1.25000, les verticaux jaunes sont respectivement 100 barres.
Le rouge est la grille de Gann, échelle de 10 pips par barre.
Où est l'erreur dans la construction ici ?
2) Lorsque vous changez d'échelle de temps, l'échelle de temps change sans changer l'échelle de prix. Vous suggérez que les points d'ancrage doivent augmenter/diminuer en fonction de l'horizon temporel, n'est-ce pas ?
Je ne dis pas que cette plateforme a une erreur, mais je dis qu'il y a une "erreur" dans une des plateformes... Parce que le comportement de la grille Gunn lorsqu'elle est construite dans différentes versions de la plate-forme est différent, dans quel "bug" particulier - on ne peut que deviner.
Si l'on en croit l'interprétation classique de la Grille :
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/objects/gann/gann_grid,
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/objects/gann/gann_grid,
alors, bien sûr, il n'y a pas d'erreur dans la construction et il ne peut y avoir de revendications. Mais alors, pourquoi les développeurs de MT4 embrouillent-ils les utilisateurs avec la flexibilité du deuxième point d'ancrage permettant une simple déviation de l'angle de 45 degrés de la ligne de tendance 1 à 1 ? En théorie, cela doit être corrigé, mais ! Ce serait le cas si une telle "mauvaise" manière n'était pas pratique et subjectivement utile. Non seulement les marchés ne sont pas interprétés de manière précise et il y a de la place pour sa propre imagination et son activité, mais les mêmes développeurs ont également ajouté la possibilité d'ajuster l'"Échelle" et les "Pips par barre", c'est-à-dire de s'écarter des 45 degrés classiques à 1 contre 1. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous détourner de la version théorique du dessin et expérimenter dans MT4 l'étirement le long des extrema - vous découvrirez des modèles étonnants. Pourquoi interdire et restreindre les utilisateurs de faire quoi que ce soit ? Je suggère que vous puissiez choisir dans les paramètres : le report de 45 à 1 contre 1 ou arbitrairement. Ça ne fera de mal à personne.
En ce qui concerne l'enregistrement incorrect des données dans le modèle, ce seul fait (dans n'importe laquelle des mises en page décrites ci-dessus) exige la correction de la situation avec l'écriture des données lues dans le modèle. Si la liaison des points magnétiques va jusqu'aux extrema (cas particuliers) ou aux coordonnées de la carte en général - prix/temps, alors à quoi, je me le demande, est attachée l'"échelle" ? Si certaines valeurs exactes de l'échelle sont versées dans le modèle lors de l'écriture... ou de pips par barre, il ne permet pas de restaurer le contour original dans une nouvelle session. Seules les coordonnées exactes du premier point sont conservées. En gros, les modèles basés sur l'ancrage des points à des coordonnées explicites et simples sont plus fiables.
Ce ne sont pas des erreurs. Il s'agit plutôt de caractéristiques des plateformes. Dans MT4, l'utilisateur avait des libertés dans la construction, dans MT5 non.
Le classique commence ici: " La ligne de Gann est une ligne tracée à un angle de 45 degrés. Cette ligne est aussi appelée un-à-un (1x1), ce qui signifie que Un changement de prix par unité de temps."
L'échelle en pips par barre permet de faire correspondre précisément le prix et le temps. Dans MT4, pour construire correctement, vous devez d'abord trouver la diagonale du carré sur lequel la grille sera construite.
L'"échelle", "pips par barre", c'est-à-dire que les développeurs eux-mêmes ont prévu la possibilité de régler la valeur de l'"échelle", "pips par barre", c'est-à-dire de s'éloigner du classique 45 degrés à 1 pour 1. "C'est exactement le contraire.
"Si vous le souhaitez, détournez-vous de la version du manuel de construction et expérimentez dans MT4 l'étirement le long des extrêmes - vous découvrirez des modèles étonnants." - merci - mais quel est le rapport avec la grille de Gann ? c'est fait par les lignes de tendance ou d'angle... Et dans MT5, il y a quelques possibilités supplémentaires.
"Si vous le souhaitez, détournez-vous de la version théorique du tracé et expérimentez dans MT4 l'étirement le long des extrêmes - vous découvrirez des modèles étonnants." - merci - mais quel est le rapport avec la grille de Gann? c'est fait par les lignes de tendance ou d'angle... et dans MT5, il y a quelques possibilités supplémentaires.