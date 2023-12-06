Erreurs, bugs, questions - page 378
Pourquoi l'expression "if(ichi.TenkanSen(i)< ichi.KijunSen(i))" renvoie TOUJOURS (sur toutes les bougies) un faux, même lorsque "if(ichi.TenkanSen(i)> ichi.KijunSen(i))" ? On dirait un problème dans la bibliothèque standard. Le code complet est dans le fichier.
Sur l'euro-dollar il sort
Premièrement, TerminalInfoInteger(TERMINAL_MAXBARS) - vous ne pouvez pas faire cela.
remplacer par rates_total
Deuxièmement, oui, il y a une erreur que m_data_total all the time =0. Par conséquent, nous n'avons pas de valeurs.
J'ai essayé de changer les valeurs dans Commentaire(DoubleToString(ichi.TenkanSen(3),5)) ; en 1,2,3 dans Commentaire affiche constamment la même chose. Pouvez-vous suggérer ce tweak pour le faire fonctionner, puis le correctif officiel attendre pour aucune occasion.
N'utilisez pas cette classe. Prenez la poignée normale.
Vous n'êtes pas très à l'aise pour l'utiliser...
vous ne pensez pas que c'est confortable ? :)
Je ne suis pas un programmeur et je ne suis pas très à l'aise avec cet arrangement.
Est-ce que cela a un sens de changer
Remplacer rates_total par BarsCalculated(ich) ?
PS : Et de quelle ville êtes-vous originaire, si ce n'est d'un secret ?
Au fait, êtes-vous sûr que vous n'avez pas besoin d'appeler des fonctions supplémentaires ?
La bibliothèque dispose à la fois de Refresh et de BufferResize. Il me semble qu'ils sont nécessaires à un fonctionnement normal.