Erreurs, bugs, questions - page 764
Que pensez-vous de ça ?
Si vous ne retournez pas le tableau avec ArraySetAsSeries() avant ArrayResize(), tout va bien. Sinon, ArrayResize() fonctionne avec une erreur.
N'importe qui peut ajouter une source aléatoire à son système - et enquêter/voir - c'est un test. Mais vous chers Messieurs les développeurs de MT5 - privez-nous de cette opportunité, votre source est plus forte en puissance.
la question 2 plus 2 a été répondue - donc il y a quelqu'un ici. Pourquoi personne ne répond à la question sur le volume ?
C'est ça, je ne peux pas continuer...
L'interface du testeur est terriblement peu pratique à utiliser. Ces sauts d'onglet sont ennuyeux. C'est comme le principe d'un officier de l'armée - "Quoi que le soldat fasse, il faut se barrer d'ici"
Interface du testeur de stratégie.
Suggestions, MetaTrader 5 Client, Ouvert, Démarré : 2010.09.23 12:55, #23639
Description du problème
L'interface du testeur de stratégie est très inconfortable. Vous devez constamment passer aux onglets.
Pour améliorer le confort du testeur, je propose, j'en ai déjà parlé, des boutons de contrôle "Démarrer / Annuler" placés dans la zone de la fenêtre, qui est visible quel que soit l'onglet actif en ce moment. Ainsi, vous pouvez démarrer/arrêter les tests à tout moment sans devoir faire défiler les onglets.
En outre, la fenêtre contenant les journaux doit également être affichée séparément pour pouvoir effectuer une surveillance continue, là encore sans sauter par-dessus les onglets du testeur.
Je ne suis pas un programmeur très doué, mais j'ai une idée de la création d'une interface de programmes gagnants. Je sais donc qu'il suffit de quelques heures, voire de quelques minutes, pour reconfigurer les commandes de l'interface du testeur, car il n'est pas nécessaire de modifier la fonctionnalité.
Développeurs, veuillez prêter attention à ma suggestion.Merci.
Maintenant, je vais esquisser dans photoshop mise en page de l'interface testeur, comme je me vois serait plus pratique pour 4 et 5.
Ici, j'ai fait pour le 4, pour le 5 de manière similaire tout ce qui précède s'applique intégralement.
Ces fenêtres doivent toujours être visibles, comme ceci :
Et celles-ci peuvent être fusionnées et invoquées onglet par onglet, car elles ne sont jamais nécessaires en même temps :
De plus, vous devez être en mesure d'appliquer des filtres "aller et retour" pour chaque colonne individuellement. Il doit également être possible de mettre un "ban" pour le résultat d'optimisation sélectionné, de sorte qu'il soit immédiatement caché de la visibilité, et par conséquent une commande "supprimer les bannissements" est nécessaire.
Si vous faites cela, tout sera à portée de main, ce qui vous donnera plus de facilité d'utilisation et plus de contrôle sur le processus d'optimisation, une plus grande flexibilité dans le choix des résultats de l'optimisation.
Si nous avons aussi la possibilité de construire régulièrement des cartes Kohonen basées sur les résultats de l'optimisation, ce sera un conte de fées !
Si nous avons aussi la possibilité de construire régulièrement des cartes Kohonen basées sur les résultats de l'optimisation, ce sera un conte de fées !
Je crains que vous n'ayez pas abordé la question de la faisabilité technique et de la conception.
C'est-à-dire que vous n'avez pas trouvé de compromis entre "fonctionnalité - faisabilité technique - design - simplicité".
1) Changement du volume des bougies précédemment chargées - par exemple, aujourd'hui à 8:00 EURUSD H4 sur EUR étaient les valeurs 0:00 - 6171, 4:00 - 7049, 8:00 - 13361. Et lors du chargement à 20:00 (EUR) les valeurs étaient 0:00 - 7701, 4:00 - 8859, 8:00 - 16306. En général, il ne sera pas difficile pour vous de voir que le volume est en cours dans la langue russe vissé vers le haut. Puisque j'ai l'honneur de parler non seulement en mon nom, mais à la demande de camarades, je dirai - c'est très frustrant pour ceux qui utilisent des modèles avec du volume et avec son accumulation.