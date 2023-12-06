Erreurs, bugs, questions - page 766
Est-il possible de mettre en œuvre la commande gratuitement par le biais de Work ?
...mais qu'est-ce que la grille de Gann a à voir avec ça ? c'est fait par les lignes de tendance ou d'angle... et dans MT5 il y a un peu plus d'options.
D'autres possibilités ? Dans ce cas, pourriez-vous simuler dans MT5 la complexité, la souplesse et la flexibilité de la construction complexe de la grille de Gann de MT4? Bien sûr, sans aucune manipulation programmatique, uniquement par le biais d'un balisage manuel. La ligne de tendance et la ligne d'angle - comment pourrait-elle être associée à cela ?
Combien de lignes à tracer et combien de temps à consacrer ? Je l'ai construit à partir de six objets en une minute, plus cinq minutes pour le mettre au point. Je n'ai même pas eu besoin d'aller dans la fenêtre des paramètres de la grille, j'ai tout fait à l'œil - directement sur le graphique.
Le fichier ne joint pas le modèle - l'échec persiste.
P.S. : c'est juste très, très étrange, après s'être habitué à une façon et à une flexibilité d'utiliser le même outil dans une plateforme, d'être confronté à des limitations de flexibilité dans une plateforme plus récente.
Erreur de génération d'évènements pour les indicateurs attachés aux graphiques dans un Expert Advisor
L'essence de l'erreur (ou peut-être a-t-elle été conçue de cette façon ?) est que lorsque l'on crée des indicateurs dans l'Expert Advisor et qu'on les attache à d'autres graphiques (le graphique actuel fonctionne) en utilisant la fonction ChartIndicatorAdd(), ils ne reçoivent pas les événements ChartEvent et Timer.
Ils ne commencent à les recevoir qu'après avoir redémarré le terminal ou appelé manuellement leurs propriétés et appuyé sur OK ou changé la période/le symbole/le modèle.
Aux développeurs
Quand la nouvelle version sera-t-elle publiée et y aura-t-il une version modifiée de OnTrade ?
Comment l'heure des citations des serveurs MQL5 se rapporte-t-elle à l'heure GMT ? passe-t-elle à l'heure d'été et si oui, quand ? Où puis-je lire plus de détails à ce sujet, afin de ne pas faire d'erreur dans le code ?
Si ma mémoire est bonne, GMT+1 avec changement d'heure été/hiver.
En ce moment, selon mon ordinateur, la différence est de +2 heures.
Si ma mémoire est bonne, GMT+1, compte tenu de la transition été/hiver.
En ce moment, selon mon ordinateur, la différence est de +2 heures.
Quand l'heure d'été a-t-elle lieu ? Est-ce la norme européenne (dernier dimanche de mars) ou la norme américaine (deuxième dimanche de mars) ? Aussi, quand passe-t-on à l'heure d'hiver?
J'ai un tel accroc. La date est le 4 novembre 2011, le premier vendredi du mois, les nouvelles du chômage américain. Les États-Unis sont encore à l'heure d'été (NY : GMT-4) et l'Europe à l'heure d'hiver (MT5 : GMT+1). Les nouvelles sont publiées à 8 h 30, heure de New York. Nous regardons le graphique EURUSD et voyons un saut de prix à 14:30-15:00. Mais cela aurait dû se produire à 13h30 (8h30 plus 5 heures de différence au lieu des 6 habituelles). Soit mes calculs sont faux, soit le prix a réagi avec une heure de retard. Soit les serveurs MT5 passent à l'heure d'hiver selon les règles américaines.
