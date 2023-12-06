Erreurs, bugs, questions - page 768
Veuillez me dire si le programme peut être installé via un serveur proxy. L'installateur web lui-même est téléchargé sans problème, mais l'installer en l'utilisant ne fonctionne pas. Veuillez indiquer le protocole à utiliser pour le téléchargement et l'adresse IP des serveurs concernés. Existe-t-il une autre méthode d'installation ?
Oui, il peut passer par un proxy.
Le proxy est détecté automatiquement par les paramètres d'Internet Explorer et s'il échoue, une fenêtre s'affiche vous demandant d'entrer les paramètres du proxy.
Quel type de proxy avez-vous et quels paramètres ? Faut-il une autorisation, etc.
Procuration avec autorisation. Tous les paramètres sont corrects. Le problème est que l'installateur web ne donne aucune erreur ou ne demande pas de paramètres de connexion, il se bloque juste au chargement de la version complète. Peut-être que le brandmauer du serveur bloque le téléchargement du site web. Le responsable informatique m'a demandé les adresses IP des serveurs d'où proviendront les téléchargements et les ports sur lesquels ils doivent s'effectuer. Pouvez-vous me donner ces informations ?
Que dit l'écran d'installation ? Veuillez joindre une capture d'écran.
Il est possible que le proxy soit détecté et que les connexions à celui-ci fonctionnent normalement mais que le proxy bloque le contenu téléchargé.
Essayez d'ouvrir l'accès à 4.cdn.metaquotes.net port 80.
L'accès est ouvert. Voici une capture d'écran : Cela fait une demi-heure que c'est comme ça...
L'accès est ouvert. Voici une capture d'écran : cela fait une demi-heure que c'est comme ça...
Le serveur proxy ne permet donc pas le transfert de données.
S'agit-il d'un proxy d'entreprise avec des règles strictes et en mode de demandes DROP ? En fait, le proxy agit comme un trou noir, acceptant les demandes et ne donnant pas de réponses (pas même les échecs de REJECT).
Et quelle serait votre recommandation ?
Dois-je m'adresser à l'administrateur réseau ou à un autre organisme ?
Pour l'administrateur, il sait exactement ce qu'il a coupé et ce qu'il lui reste.
Renat, j'ai un administrateur qui demande :
- Quels ports ouvrir et dans quelle direction (adresses IP) ?
- Le filtrage des paquets est-il autorisé ?
Merci pour votre aide !
Existe-t-il une autre méthode d'installation ?
Je l'ai installé à la maison - je l'ai apporté sur une clé USB.
Testé ! L'administrateur est satisfait. Aucune bière n'a été demandée.
Il suffit d'ouvrir le HTTP sortant (port 80) vers 4.cdn.metaquotes.net, le filtrage est acceptable (mais vous devez surveiller ce qui est filtré).