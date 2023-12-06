Erreurs, bugs, questions - page 761
Une valeur de service doit être maintenue dans une classe. Je le déclare en section privée. Je l'initialise dans le constructeur de la classe. Tout va bien.
Voici une subtilité. Cette valeur est en fait une constante - elle ne change pas pendant la durée de vie du programme.
En l'attachant à la déclaration "const", le compilateur jure contre toute tentative de le modifier (l'initialiser) dans le constructeur. L'initialisation directement dans le bloc de déclaration entraîne également une erreur de compilation.
Comment déclarer et initialiser une constante dans une classe ?
Bonjour !
J'ai une question : je sais que MetaTrader 5 ne permet pas d'importer ses cotations, mais existe-t-il un outil logiciel pour importer les cotations prévues ? Par exemple, comme c'est le cas dans Wealth Lab 6.3 : sur leur site web, vous pouvez télécharger diverses extensions qui peuvent être utilisées pour télécharger des citations dans le terminal. Par exemple, vous pouvez télécharger gratuitement les cotations de yahoo finance, google finance, les cotations des actions russes de finam.com, etc. Cela signifie que vous n'avez même pas besoin d'une connexion à votre compte de trading !
Ce serait très pratique. Il serait également super de créer un connecteur au programme Quik pour créer des robots pour le marché boursier.
Personnellement, j'ai un profond respect pour l'équipe de MetaQuotes, je travaille avec leur terminal avec grand plaisir et je suis profondément convaincu que Meta Trader a un grand avenir.
Cependant, la seule chose qui me retient dans Wealth Lab est la possibilité d'importer mes devis. Je veux travailler avec des actions, des contrats à terme, le marché... Quand cela sera-t-il fait ?
p.s. MetaQuotes, en regardant toutes vos dernières mises à jour, tant pour le terminal que pour le site web, je tiens à vous remercier sincèrement et à vous souhaiter du succès ! Merci pour l'excellent logiciel MetaTrader 5.
Attendez que MT5 soit lancé sur les courtiers en bourse et tout l'historique des cotations sera normal.
Nous n'autorisons pas l'importation par des tiers des données d'autres personnes, car cela briserait complètement le mécanisme de "données toujours accessibles, toujours correctes, toujours synchronisées, avec tous les bons paramètres, etc.
Nous disposons d'un système tellement complexe et automatisé, qui fonctionne activement avec des agents à distance, un visualiseur, des agents en nuage, etc., qu'il est insensé de le surcharger.
Notre objectif est la simplicité et l'automatisme. Regardez comment MetaTrader 5 a évolué. Dans celui-ci, presque tout se fait automatiquement, il y a un minimum de réglages, toutes les données sont disponibles - vous avez juste le temps d'appuyer sur le bouton "Démarrer".
J'ai compris, vous, les professionnels, vous savez ce qu'il faut faire. Nous attendrons.
Quand prévoyez-vous un accès au moins démo aux cotations et aux enjeux pour le RTS, le MICEX et d'autres bourses ? Existe-t-il déjà de tels courtiers ?
À propos des guillemets inexistants : veuillez fournir un exemple reproductible dans votre code. Il doit y avoir une erreur dans votre code.
Voici un exemple de fonctionnement absolument tordu des fonctions CopyOpen() etSeriesInfoInteger().
Le code utilisé :
Résultats obtenus :
Build 655 ; serveur MQ.
C'est-à-dire que vous n'avez pas saisi la différence entre le prix ouvert de la barre du mercredi après-midi et le prix ouvert hebdomadaire, qui a commencé le lundi 30 avril ?
Regardez la valeurLAST BAR DATE. SelonSeriesInfoInteger(), il n'y a pas d'historique pour mai ou avril 2012 pour l'instrument spécifié,
et CopyOpen() ne donne pas d'erreur.
En attendant, vous pouvez copier la date au lieu du prix d'ouverture et voir quelle barre de date a été émise sur demande.