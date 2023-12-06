Erreurs, bugs, questions - page 78
Bonjour, répondez à ma question :
Pourquoi je ne peux pas télécharger mt5, je télécharge le fichier d'installation, je le démarre à moitié, il s'arrête, passe à un autre point d'accès, etc. A la fin il y a une erreur-
-read failed [12002]
c'est toujours la même histoire, peu importe le nombre de fois où je réinstalle le terminal ou Windows, mais maintenant, au troisième jour, cela échoue.
s'il vous plaît dites-moi pourquoi cette construction retourne toujours 0
et comment puis-je savoir combien de minutes il reste maintenant ?
Quelque chose comme ça... :)
ou comme ceci
PS
Et c'est le pays qui lit le plus... :(
Bien sûr, je suis désolé, mais avez-vous essayé de lire l'article - Migration de MQL4 vers MQL5?
Bonjour. Lors de l'utilisation de l'optimisation rapide avec l'algorithme génétique, le testeur calcule bizarrement le nombre d'étapes nécessaires. Lors du réglage des paramètres, le nombre maximal d'entre eux correspondant à la recherche séquentielle est calculé par multiplication :
Cependant, lorsque le test commence, la barre de progression indique un chiffre plus élevé :
Puisque la sélection génétique considère un sous-ensemble de l'ensemble initial de choix, il semblerait que les étapes ne devraient pas être plus nombreuses.
1) peut-être ai-je mal compris et qu'une passe avec un ensemble de paramètres n'est pas une étape (alors quoi ?)
2) peut-être, l'indicateur montre par erreur un certain nombre maximal d'étapes jusqu'auxquelles de très grands ensembles de variantes sont réduits (par mémoire - approximativement à ce volume), mais ici il s'avère vice versa comme si....
3) l'algorithme génétique n'est pas simple et contient des recalculs (les populations sont peuplées de copies, les individus qui sont passés dans les populations filles sont recalculés, ....)
2010.08.04 13:43:44 Tester Genetic pass (96, 190) trouvé dans le cache avec le résultat 43395.57
L'algorithme génétique a son propre plan d'apprentissage initial prévu pour les calculs. Bien sûr, ce plan n'est qu'une estimation approximative, et les valeurs réelles sont obtenues à la fin.
Dans ce cas, lorsque l'on sait que le nombre de dépassements complets est inférieur au plan prévu, on ajustera le nombre de passages prévu.
Merci d'avoir trouvé l'inexactitude !
Il y a aussi une question sur la bibliothèque "ErrorDescription".
Dans mon build 298 l'éditeur ne sait pas (ligne 43)
Il a été discuté ici https://www.mql5.com/ru/forum/973/5862#comment_5862 qu'il n'y avait pas une telle erreur dans l'aide. Maintenant dans l'aide il y a
10031
CONNEXION_RETCODE_COMMERCIAL
Question : qu'est-ce que le serveur commercial renvoie actuellement dans cette situation (et est-ce que 10031 existe même) et y aura-t-il alors une nouvelle version de la bibliothèque ?
Que doit faire l'utilisateur dans une situation où tout le travail de l'EA s'arrête après la perte de connexion au serveur ?
Le terminal prévoit-il la diffusion de signaux au cas où l'EA cesserait de fonctionner ?
A quoi sert le dossier Projets ?À quoi sert le bouton Projet dans le navigateur MetaEditor ?
