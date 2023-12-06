Erreurs, bugs, questions - page 658
Il est peut-être temps d'introduire une définition des opérateurs standard pour les classes
types :
Cela ne nuirait pas à la sécurité, puisque la substitution a lieu au stade de la compilation, mais cela simplifierait considérablement l'interface des types d'utilisateurs.
Si nous avions cette possibilité, nous pourrions mettre en œuvre une arithmétique complexe, une arithmétique matricielle avec une grande précision.
En d'autres termes, il résoudrait un large éventail de problèmes, et MQL5 pourrait devenir un langage très facile à utiliser.
Je voulais tester l'expert que sans problèmes a travaillé hors 2011 ATC Championnat mais ne fonctionne plus, renvoie erreur : failed instant sell 1.00 EURUSD at 1.30898 sl : 1.33961 tp : 1.30287 [Invalid request].
Je pense que cela est dû à une mise à jour. Que dois-je changer dans le programme ?
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page575#comment_118621
Nous utilisons ZeroMemory.
Je l'attendais depuis longtemps - Slava me l'a promis il y a quelque temps. // J'ai déjà oublié quand... :)
Commençons les sondages.
Ce n'est pas un mystère, l'implémentation est présente depuis longtemps dans le C++, donc le besoin a été testé.
C'est juste une question de MQ s'ils veulent le mettre en œuvre. Et que fera un sondage ?
SZZ Renat le début à la fin de la page précédente, vous allez griffonner quelque chose ?
Je suis pour cette fonctionnalité nécessaire et obligatoire.
Achevons les tâches en cours et poursuivons le travail.
Je suis d'accord, de telles choses devraient être introduites dans une version stable, afin que la correction du bogue ne soit pas superposée.
Créer une proposition dans le SR ? ou vous en souvenir vous-même ?
Je ne sais pas, soit je le mets au mauvais endroit, soit cette option ne fonctionne pas.
Quelque chose de terrible arrive aux bars... J'ai tué l'historique (je pensais qu'il était corrompu sur le disque), je l'ai retéléchargé - certains segments disparaissent à nouveau (déchirure dans l'image)... Le terminal est très lent (il télécharge toujours l'historique ou la connexion au serveur est mauvaise aujourd'hui ?) Les valeurs calculées pour les objets glissent vers la gauche de quelques barres... Les objets précédemment positionnés correctement se déplacent.
Et en général. L'histoire va-t-elle se charger toute la journée ou plus ? C'est comme s'il n'existait pas d'archives compactes, mais que sous une forme non comprimée, il s'écoulait à peine sur la machine. D'où la question : n'est-il pas possible de télécharger manuellement l'historique depuis le serveur (dans une archive), puis de la décompresser à l'endroit souhaité, où elle serait téléchargée petit à petit, comme d'habitude, à partir du moment présent ?
Et de toute façon. L'histoire va-t-elle se charger toute la journée ou plus ?