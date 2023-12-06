Erreurs, bugs, questions - page 657
Si cela se produit sur un ordinateur portable ou avec une carte graphique faible, il n'y a qu'une seule raison : une carte lente. Ceci est indiqué par une baisse de la charge lorsque l'on cache la fenêtre.
N'oubliez pas que le terminal est essentiellement un système graphique exigeant qui redessine activement un grand nombre d'objets graphiques, assurant ainsi un fonctionnement fluide avec un grand nombre de mises à jour des fenêtres de travail par seconde.
Les ordinateurs portables normaux ont des cartes graphiques tellement faibles qu'ils ne peuvent même pas rendre correctement les graphiques 2D - cela a été prouvé à maintes reprises.
Renat, j'ai continué mes tests et voici ce que j'ai trouvé.
Après avoir redémarré l'ordinateur, le problème ne s'est pas encore reproduit. Si auparavant même les objets graphiques vides 3-4 chargeaient le processeur, maintenant je les ai placés 12 et j'ai accroché des indicateurs multi-buffers (jusqu'à 10 buffers) sur chacun d'eux. Vérifié avec le nombre de barres sur le graphique de 1000 à Illimité. Il y a de légères différences, mais c'est insignifiant et naturel. En général, tout fonctionne bien lorsque vous venez d'allumer votre ordinateur et de charger le terminal, mais les freins peuvent commencer à s'accumuler lorsque vous travaillez activement avec le terminal, l'additionneur et le testeur. Dans la branche Stratégie de MetaTrader 5, j'ai décrit un problème, où le processus metatester64.exe restait en arrière-plan, au moment, où il n'y a pas de tests bien sûr, et la charge CPU était très sensible. Pour plus de détails, si vous l'avez manqué, consultez ce post : https://www.mql5.com/ru/forum/852/page34#comment_155318 svp. Désormais, je fais toujours attention aux processus en cours, mais cette fois, aucun processus lié au terminal n'a été détecté. Il s'agit peut-être d'un processus invisible pour l'utilisateur, je ne sais pas, je ne le connais pas encore très bien.
Mon ordinateur portable est moyen. Je ne sais pas quelle confiance je peux accorder à l'évaluation des performances de Windows 7, mais quand même :
Je fais davantage confiance aux tests sur les jeux informatiques modernes en 3 dimensions. Des développeurs géants comme Ubisoft ou EA ont réussi à rendre des villes et des mondes entiers en trois dimensions de manière fluide et impressionnante, tout en créant l'illusion de la réalité, même avec des paramètres faibles.
J'utilise aussi assez souvent des progiciels graphiques bitmap, vectoriels et tridimensionnels. Le nombre de couches peut parfois aller jusqu'à une centaine, et le nombre d'objets 3D dans 3D Max jusqu'à plusieurs centaines. Voici un exemple simple, par exemple, mais pas au point de faire une croix sur un ordinateur portable pour un travail terminal avec des graphiques 2D :
Il s'agit déjà d'un rendu, mais lorsque je travaille dans 3D Max, je vois (visualise) différentes perspectives et en temps réel, beaucoup d'objets ne sont pas ralentis lors de leurs déplacements.
Dans l'ensemble, je connais assez bien mon ordinateur portable. :)
Il est donc probable qu'il y ait une fuite quelque part. Sauf que, comment l'attraper s'il y en a vraiment un ?
Merci pour l'explication détaillée - le problème de la carte vidéo disparaît.
Nous allons reproduire la situation à la maison - nous devons trouver le problème.
À quoi sert de tronquer une chaîne de caractères lorsque vous la définissez comme paramètre externe ?
chaîne de caractères d'entrée - 105 caractères maximum peuvent être spécifiés, s'ils sont plus nombreux, ils seront tronqués à droite.
construire 597
Je voudrais que les chiffres des devis sur le côté du tableau soient plus grands, est-ce possible ? Pas dans les paramètres, peut-être y a-t-il un script ?
Je suis fatigué de me casser les yeux...
F10 + propriétés de cette boîte + vous pouvez simplement faire glisser la largeur.
et sur le côté de la balance - seulement si vous dessinez vos propres objets à la bonne taille (par exemple le marqueur de prix gauche)
Donc, je ne sais même pas ce que c'était à l'époque. Un processus spécifique ralentissait vraiment le terminal à ce moment-là et était difficile à attraper. Quoi qu'il en soit, je vais continuer à regarder. Si je trouve une séquence avec laquelle le répéter, j'écrirai au Service Desk la prochaine fois.
Il y a eu récemment une très grosse mise à jour de l'historique sur notre serveur. En fait, cela a entraîné une synchronisation et un repompage de l'historique pour la plupart des personnages. Peut-être était-ce le processus de synchronisation et de reconstruction des caches de l'histoire.
Je voulais tester l'expert que sans problèmes a travaillé hors 2011 ATC Championnat mais ne fonctionne plus, renvoie erreur : failed instant sell 1.00 EURUSD at 1.30898 sl : 1.33961 tp : 1.30287 [Invalid request].
Je pense que cela est dû à une mise à jour. Que dois-je changer dans le programme ?