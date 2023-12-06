Erreurs, bugs, questions - page 626
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Une telle question.
Il y a eu un échange assis. Puis une sortie Buy peu profonde. Il n'y a pas de doute avec la première ligne de la vente et de l'achat.
Ensuite, il y a une nouvelle position d'achat. Et la deuxième ligne qui relie la position d'achat et la nouvelle position de vente n'est pas claire. Pourquoi est-ce que ça les relie ?
Une telle question.
Il y a eu un échange assis. Puis une sortie Buy peu profonde. Il n'y a pas de doute avec la première ligne de la vente et de l'achat.
Ensuite, il y a une nouvelle position d'achat. Et la deuxième ligne qui relie la position d'achat et la nouvelle position de vente n'est pas claire. Pourquoi est-ce que ça les relie ?
Ils partagent un identifiant de position commun .
c'est compréhensible. Mais d'une certaine manière, ce n'est pas intéressant d'avoir un bye inexistant avec un nouveau village connecté. Et le commentaire sur la ligne n'a aucun sens non plus.
Le bye (out) fait référence au premier village (in). Mais le nouveau village (in) n'a pas vraiment de lien avec ce bye. En général, la ligne ne fonctionne que pour la logique, sans but évident. Et ne peut que conduire à une perception confuse.
Existe-t-il des analogues de bibliothèques telles que stdlib.mqh, WinUser32.mqh, stderror.mqh dans MQL5, en particulier, la fonction PostMessageA est intéressante ? Merci beaucoup.
PostMessageA n'est pas un MQL. Il s'agit d'une importation de WinAPI depuis user32.dll.
Il n'y a que dans MQL5 que vous avez besoin de fins W.
Lorsqu'on essaie d'attacher l'EA au graphique, le message Fichier EX5 non valide apparaît dans le journal de bord et l'EA est déchargé. Qu'est-ce que cela signifie ?
Lorsqu'on essaie d'attacher l'EA au graphique, le message Fichier EX5 non valide apparaît dans le journal de bord et l'EA est déchargé. Qu'est-ce que cela signifie ?
Pouvez-vous être plus précis ?
J'ai juste écrit et compilé le conseiller expert. Je place une souris sur un graphique, la fenêtre des propriétés de l'expert apparaît et son nom est sur le graphique (dans le coin supérieur droit). J'ai coché la casepermettant d'importer des dll et j'ai appuyé surok et un message apparaît dans le journal 2012.01.28 12:54:48 Thinker Fichier EX5 non valide et l'EA est instantanément déchargé. Les autres EAs fonctionnent bien.
C'est compréhensible. Quelle DLL et comment essayons-nous de la charger ? Quel système d'exploitation et quelle version du terminal ?
Téléchargement de 2 dlls soitkernel32.dll et user32.dll par importation
OS windows 7 home basic, à propos du terminal Version : 5.00 Build 574. À partir d'un autre EA, j'ai chargé exactement les mêmes fonctions à partir des mêmes bibliothèques, de la même manière, et tout fonctionne bien comme prévu.