Rompre le silence - ce n'est pas du tout GMT+1, c'est GMT+2 - comment se fait-il que vous vous en fichiez - allez vous faire foutre avec ceux qui ne font que mâcher toutes sortes d'aides comme des moyennes/oscillateurs. le principal problème et la principale tâche sont les nouvelles et leur correspondance avec le compagnon des travailleurs -.
Hiver GMT+2
votre réponse est désastreuse - qu'en est-il des blocs et des décennies d' histoire ? sur lesquels ?
C'est ce que je veux dire, le problème n'est pas dans le changement de fuseau horaire, mais dans l'historique des nouvelles dans le testeur (en temps réel suffisant c'est-à-dire).
ZS Vous avez besoin d'une structure de nouvelles, et d'organiser le stockage d'un tableau de structures de type série temporelle, qui résoudra tous les problèmes.
Quel est votre calendrier de travail ? Si c'est mensuel, vous pouvez aussi tout vérifier manuellement. Une heure n'est pas pertinente dans ce cas.
Vraiment, quel est le problème avec le terminal ?
Nous attendons le week-end car nous ne pouvons pas redémarrer les serveurs pendant le championnat.
Une anomalie dans la génération des graphiques à la frontière du changement de fuseau horaire a été corrigée. L'erreur a déjà été corrigée.
Répondez à la question suivante : pourquoi est-ce le cas ?
1) mettre 4 lignes de tendance :
2) Modifier l'échelle (déplacer le curseur le long de l'échelle des prix) :
3) décalé horizontalement :
Est-ce que c'est comme ça que ça devrait être (la ligne la plus à gauche sur le graphique) ?
P.s. Le post précédent a supprimé les prix sont de retour)
Combien d'objets de classe peuvent être créés sans douleur ?
Lorsque j'ai plus de 3000000, tout fonctionne, mais lors de la suppression, une fin anormale se produit.
Lorsque le nombre d'objets est inférieur à ~3 ym, le programme se termine normalement.
PS : comment terminer normalement la marche lorsque j'ai un grand nombre d'objets de classe ?
La suppression de 3 millions d'objets peut prendre un peu plus de temps que le temps standard du métacrédit Deinit.
Référence : Référence MQL5> Programmes MQL5> Événements dans le terminal client:
.... L'exécution de la fonction OnDeinit() est limitée à 2,5 secondes. ...
Dans ce cas, à la fin, en supprimant le conseiller expert du graphique dans le menu local du terminal ou en appelant ExpertRemove() - la fin anormale est garantie.
// si, bien sûr, vous êtes un bon programmeur, supprimez les objets uniquement dans Deinit.
La seule solution est donc de se foutre de l'éducation, de supprimer d'abord les objets et d'appeler ensuite Deinit (via ExpertRemove()).
J'espère que vous pourrez trouver le reste par vous-même.